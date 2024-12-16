Дубайський шоколад: новий хіт різдвяних ярмарків у Німеччині

Винайдені в Дубаї ласощі викликають ажіотаж і в Німеччині. На різдвяних ринках ними присмачують навіть смажені ковбаски! "Дубайський шоколад" хочуть продавати і супермаркети. Але є одне "але".

Відвідувачі різдвяного ринку, закутані в пальта і шарфи, штовхаються біля вітрини прилавка, в якій відбивається Кельнський собор. У повітрі відчувається солодкий аромат. Чути французьку, англійську та нідерландську мови.

За склом вітрини - горіхи кеш'ю та сухофрукти. Але більшість приходить сюди заради продукту, який лежить стопками просто посередині: "дубайського шоколаду" ручної роботи. Ятка біля Кельнського собору належить мануфактурі Kischmisch, яка пропонує солодощі з Центральної Азії і не тільки. "Дубайський шоколад", як розповідає в інтерв'ю DW її засновник - німець із афганським корінням Назратула Кушкакі, має найбільший попит: щодня його повністю розкуповують - попри вартість 7,5 євро за 100 грамів.

Солодкий тренд із соцмереж дійшов і до традиційних німецьких різдвяних базарів. І Назратула Кушкакі - не єдиний, хто за нього вхопився. У різних містах Німеччини відвідувачам пропонують млинці креп-сюсетт, гарячі вафлі або сирні пампушки з соусом із шоколаду та фісташкової пасти, а також із додаванням "волосся ангела" (Engelshaar), як німці називають тонку солодку локшину кадайф, що поширена в кухні Близького Сходу та східного Середземномор'я. Нерідко в меню - "дубайський шоколад" у формі гарячого напою. Є навіть братвурст а-ля Дубай - смажену ковбаску в булочці з начинкою з фісташкового крему можна спробувати в Берліні! Модні варіанти традиційних страв коштують набагато більше, ніж класичні.

Дубайський шоколад: що з правами

"Дубайський шоколад" - очевидний двигун торгівлі в нинішній передріздвяний період. За ним шикуються в черги. Але чи все тут чисто з правами? Чи можуть виробники і торговці солодощами використовувати цю назву продукту зі спокійною совістю?

Цей варіант шоколаду, як випливає з назви, вигадали в Дубаї, найбільш густонаселеному місті Об'єднаних Арабських Еміратів. Винайшла його кондитерка та інфлюенсерка Сара Хамуда. Усе почалося з апетиту на щось таке незвичне під час вагітності, - пояснює засновниця компанії Fix Dessert Chocolatier у своєму Instagram. Чоловік не міг знайти для неї відповідного десерту - довелося придумати самій. Так з'явився шоколад з фісташковою пастою і тонкими хрусткими нитками з тіста кадайф. Завдяки TikTok нові солодощі "завірусилися" в усьому світі.

Назратула Кушкаки торгує "дубайським шоколадом" біля Кельнського собору. В його асортименті це хіт продажу Фото: DW

Виготовити такі ласощі може будь-хто - в інтернеті достатньо рецептів. Питання тільки в тому: чи можна його в цьому разі також називати "дубайським шоколадом"? Загалом, зазначення походження може бути захищене в усьому світі. Добре відомим прикладом є шампанське: це ігристе вино можна називати "шампанським", тільки якщо воно походить із французького регіону Шампань.

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Цей припис закріплено в Женевському акті Лісабонської угоди. Ця міжнародна угода, яку підписали понад три десятки країн, захищає географічні позначення, що підкреслюють зв'язок відповідного товару з місцем його походження, - в усьому світі, зокрема й у Європейському Союзі. Патентний повірений Рюдіґер Балс (Rüdiger Bals) пояснює DW, що вона поширюється тільки на країни, які приєдналися до угоди. Об'єднані Арабські Емірати, до яких входить Дубай, такими не є. Отже, вони не можуть захистити термін "дубайський шоколад" за допомогою цієї угоди. Однак країни також можуть домовитися про захист зазначення походження у двосторонньому порядку. "Теоретично ОАЕ могли б захистити "дубайський шоколад" у своїй країні, а потім подати заявку до Єврокомісії, щоб також захистити назву походження в ЄС", - пояснили в Німецькому відомстві з патентів і товарних знаків у відповідь на запит DW.

"Дубайський шоколад" у дискаунтерах

Тим часом пекарні, кондитерські та навіть такі великі виробники шоколаду на кшталт Lindt по всьому світу заробляють на солодкому тренді та продають свою власну продукцію під назвою "дубайський шоколад". Так, "дубайський шоколад" Lindt, що спершу надійшов у продаж лише в деяких крамницях у Німеччині та в дуже обмеженій кількості за ціною майже 15 євро за 150-грамову плитку, одразу викликав чималий ажіотаж - за ним подекуди годинами стояли в черзі ще до відкриття магазинів. Після того, як шоколад вмить розкупили офлайн, він з'явився на платформі Ebay, але вже за ціною, що сягала 250 євро!

"Дубайський шоколад" власного виробництва? В інтернеті є багато рецептів Фото: TOBIAS SCHWARZ/AFP

Додати "дубайський шоколад" до свого асортименту із середини грудня також вирішили німецькі дискаунтери Aldi і Lidl. У цих супермаркетах він має коштувати близько 4 євро. Але... Проти таких планів виступає Андреас Вілмерс (Andreas Wilmers), директор німецької фірми Alina Wilmers Verwaltungs GmbH, яка імпортує шоколад безпосередньо з Дубаю. Він вважає себе єдиним законним постачальником "дубайського шоколаду" в Німеччині. Більшість виробників цих солодощів в ОАЕ, включно з компанією-винахідником Fix Dessert Chocolatier, не відправляють їх на експорт. Андреас Вілмерс стверджує, що отримав ексклюзивні права на торгівлю оригіналом у Європі.

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Він вимагає, щоб продаж "фейкового" шоколаду, який насправді не був виготовлений у Дубаї, заборонили. Через свого адвоката підприємець надіслав Lindt листа з вимогою припинити виробництво, інакше він звернеться до суду, щоб вжити юридичних заходів не тільки проти швейцарського виробника, а й інших продавців шоколаду, включно з дискаунтерами.

Товарні знаки з "дубайським шоколадом" у Європі

У європейських країнах загалом станом на початок грудня було подано понад 30 заявок на реєстрацію товарних знаків з компонентом "Дубай" для кондитерських виробів. Тільки в Німеччині, за даними Німецького відомства з патентів і товарних знаків, розглядається 19 таких заявок. Один із товарних знаків уже внесено до реєстру, але проти цього було запущено процедуру оскарження.

Дубайський шоколад" від швейцарського виробника Lindt Фото: ABBfoto/picture alliance

Однак юрист Рюдіґер Балс вважає малоймовірним, що ці спроби зареєструвати такі товарні знаки будуть успішними. Для цього необхідна наявність відмінних компонентів - однієї назви "дубайський шоколад" недостатньо, впевнений він. І навряд чи для цього вистачить додавання власного імені в назву продукту - як зараз багато хто чинить, включно з німецьким YouTube-блогером Кікі Аваймером (Kiki Aweimer) - "дубайський шоколад Кікі" навряд чи кардинально відрізняється від "дубайського шоколаду" інших виробників. Перешкодою може бути і відсутність географічної прив'язки - якщо компоненти продукту не походять з Дубаю, це може розглядатися як обман споживача. На цьому акцентує і імпортер Вілмерс.

Компанія Fix Dessert Chocolatier як винахідник теоретично могла б зареєструвати "дубайський шоколад" як товарний знак у Німеччині та ЄС. Чи планує вона захистити шоколад таким чином? На запит DW там на момент публікації статті не відповіли. Але навіть якщо багато що з юридичного погляду незрозуміло, одне можна сказати напевно: цього року під різдвяними ялинками в усьому світі лежатиме багато подарункових плиток "дубайського шоколаду".