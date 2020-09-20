Дружина голови МЗС очолила список "Слуги народу" на виборах до Київради

Громадська активістка Євгенія Кулеба, яка є дружиною міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, очолила список партії "Слуга народу" на виборах до Київської міської ради. Про це вона повідомила в неділю, 20 вересня.

Партія "Слуга народу" також представила першу десятку списку на вибори до Київради. За даними видання LIGA.net, до неї, крім Євгенії Кулеби, увійшли юрист, телеведучий Михайло Присяжнюк, легкоатлетка Олена Говорова, юрист, бізнесмен Юрій Федоренко, букініст Владислав Трубіцин, адвокатка Лілія Пашинна, дзюдоїст Георгій Зантарая, заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко, продюсерка Вікторія Бурдукова, колишня міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

Нагадаємо, кандидатом на посаду мера столиці України від партії "Слуга народу" є народна депутатка Ірина Верещук, ексголова міста Рава-Руська Львівської області.

Як повідомлялось раніше, список "Євросолідарності" на виборах до Київської ради очолила дружина п'ятого президента України, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка Марина Порошенко. Під №1 на вибори в Київраду від партії "Голос" йде колишній глава Державної митної служби України Максим Нефьодов.