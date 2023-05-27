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Один із дронів, яким Росія атакувала Україну 4 травня (ілюстративне фото)
Один із дронів, яким Росія атакувала Україну 4 травня (ілюстративне фото)Фото: AFP
КонфліктиРосійська Федерація

Дрони атакували нафтооб'єкти у двох регіонах Росії

Віолетта Чайковська
2 год. тому

Безпілотники вдарили по адмінбудівлі "Транснефти" у Псковській області РФ і по станції нафтопроводу "Дружба" у Тверській.

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Вранці у суботу, 27 травня, два безпілотники атакували адміністративну будівлю нафтопроводу в Псковській області Росії, заявив губернатор регіону Михайло Ведерніков у Telegram.

За його словами, внаслідок вибуху будівля зазнала пошкоджень, але постраждалих немає. За даними російських ЗМІ, йдеться про станцію "Транснефти".

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Водночас низка російських пабліків повідомляє, що два дрони також атакували нафтопереробну станцію у Тверській області РФ, яка обслуговує нафтопровід "Дружба".

За їхніми даними, один безпілотник врізався в будівлю цеху, яка була пошкоджена вибухом, інший впав на землю, постраждалих немає. Місцева влада підтвердила державним пропагандистським агентствам факти атаки дронів, але ніяких подробиць не повідомила.

Крім того, російські Telegram-канали інформують, що у ніч на суботу дрон атакував будівлю відділу з питань міграції міністерства внутрішніх справ РФ і теплоектроцентраль (ТЕЦ) у Бєлгородській області РФ. Місцева влада згодом заявила, що в Бєлгороді квадрокоптер скинув вибуховий пристрій на один з об'єктів енергетичної інфраструктури, пошкодивши паркан. В атаці там звинуватили Україну.

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Як повідомлялось, останнім часом у Росії почастішали вибухи на нафтопереробних заводах і залізниці. У деяких з них російська влада звинувачувала диверсантів, у більшості - Україну.

Коментуючи низку таких інцидентів, військова розвідка Великобританії зауважувала, що Росії, ймовірно, не вдасться повністю захиститись від атак і доведеться змінити систему забезпечення військ пально-мастильними матеріалами. 

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Один із дронів, яким Росія атакувала Україну 4 травня (ілюстративне фото)

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