Дрони атакували нафтооб'єкти у двох регіонах Росії

Безпілотники вдарили по адмінбудівлі "Транснефти" у Псковській області РФ і по станції нафтопроводу "Дружба" у Тверській.

Вранці у суботу, 27 травня, два безпілотники атакували адміністративну будівлю нафтопроводу в Псковській області Росії, заявив губернатор регіону Михайло Ведерніков у Telegram.

За його словами, внаслідок вибуху будівля зазнала пошкоджень, але постраждалих немає. За даними російських ЗМІ, йдеться про станцію "Транснефти".

Читайте також: Дрон атакував нафтобазу "Роснефти": Росія звинувачує Україну

Водночас низка російських пабліків повідомляє, що два дрони також атакували нафтопереробну станцію у Тверській області РФ, яка обслуговує нафтопровід "Дружба".

За їхніми даними, один безпілотник врізався в будівлю цеху, яка була пошкоджена вибухом, інший впав на землю, постраждалих немає. Місцева влада підтвердила державним пропагандистським агентствам факти атаки дронів, але ніяких подробиць не повідомила.

Крім того, російські Telegram-канали інформують, що у ніч на суботу дрон атакував будівлю відділу з питань міграції міністерства внутрішніх справ РФ і теплоектроцентраль (ТЕЦ) у Бєлгородській області РФ. Місцева влада згодом заявила, що в Бєлгороді квадрокоптер скинув вибуховий пристрій на один з об'єктів енергетичної інфраструктури, пошкодивши паркан. В атаці там звинуватили Україну.

Читайте також: "Привіт з Бахмута": що означає партизанська вилазка під Бєлгородом

Як повідомлялось, останнім часом у Росії почастішали вибухи на нафтопереробних заводах і залізниці. У деяких з них російська влада звинувачувала диверсантів, у більшості - Україну.

Коментуючи низку таких інцидентів, військова розвідка Великобританії зауважувала, що Росії, ймовірно, не вдасться повністю захиститись від атак і доведеться змінити систему забезпечення військ пально-мастильними матеріалами.

Читайте також: У Криму залізниця "втомилася" - ГУР про вибух під Сімферополем