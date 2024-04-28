Дрони атакували нафтобазу в Калузькій області РФ

Під атакою БпЛА опинились чотири російські регіони. Ціллю дронів була, зокрема, нафтобаза "Калуганафтопродукт". Також повідомляється про вибухи в Криму.

У ніч на неділю, 28 квітня, безпілотники (БпЛА) атакували чотири російські регіони, заявило міністерство оборони РФ.

Там стверджують, що "знищили та перехопили 17 українських БпЛА": дев'ять над Брянською областю, по три - над Курською та Калузькою, два - над Бєлгородською.

Атака на нафтобазу "Калуганафтопродукт"

Губернатор Калузької області Владислав Шапша розповів, що три безпілотники "впали" в районі нафтобази міста Людиново. За його словами, постраждалих і руйнувань немає.

Тим часом Telegram-канал Baza пише, що внаслідок падіння дронів на нафтобазі "Калуганафтопродукт" стався вибух цистерни з бензином, об'ємом майже 700 кубічних метрів.

У Брянську, за даними місцевих пабліків, ціллю дронів була електростанція.

Повідомлення про вибухи в Криму

Крім того, Telegram-канал "Кримський вітер" повідомив, що вночі в Джанкої та Джанкойському районі чули потужний вибух".

Вранці на цьому ж каналі з'явився пост: "Z-пабліки пишуть про удар ATACMS по підрозділах російської ППО на мисі Тарханкут. Чекаємо підтвердження". Офіційних повідомлень про це немає.

Нагадаємо, 17 квітня ЗСУ завдали удару по військовому аеродрому в Джанкої. За даними розвідки, там були знищені чотири пускові установки С-400, три радіолокаційні станції, пункт управління засобами протиповітряної оборони та апаратура спостереження за повітряним простором "Фундамент-М", а також, імовірно, частина літаків і особовий склад.

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