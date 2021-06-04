Дослідження: білок з печінки може провокувати розвиток хвороби Альцгеймера

Наш мозок складається з більш ніж 100 мільярдів нервових клітин, відомих як нейрони, що з'єднані одна з одною за допомогою синапсів. Під час хвороби Альцгеймера зв'язок між нейронами через синапси втрачається, найважливіша інформація не може передаватися й оброблятися.

Це призводить до дедалі швидшого зниження розумових здібностей, оскільки нервові клітини, що відповідають за навчання і мислення, пам'ять і просторову орієнтацію, відмирають. Хворі потерпають від втрати пам'яті й дезорієнтації.

Пошук причини хвороби Альцгеймера

Попри інтенсивні дослідження в цій галузі, досі точної причини цієї поступової дегенерації мозку ніхто не знає. Єдине, щодо чого серед учених панує консенсус, це те, що для хвороби Альцгеймера характерна наявність двох різновидів білка: тау-фібрил та бета-амілоїду (Aβ).

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Унаслідок скупчення бляшок бета-амілоїду, погіршується постачання мозку киснем і енергією, нервові клітини перестають отримувати необхідну інформацію через речовини, що виконують роль посланців, як-от ацетилхолін, а згодом гинуть. Нові сенсорні враження вже не можуть правильно оброблятися та успішно пов'язуватися з тим, що вже було засвоєно.

Бета-амілоїд з печінки викликає нейродегенерацію

Згідно з результатами нещодавнього дослідження, проведеним австралійським Університетом Кертін, саме бета-амілоїд, що синтезується в печінці, відіграє центральну роль в розвитку і прогресуванні хвороби Альцгеймера. Якщо їхнє припущення підтвердиться, то це стане революційним відкриттям, оскільки досі більшість дослідницьких підходів у лікуванні цього недугу зосереджувалися насамперед на надлишку бета-амілоїду в мозку.

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Довести правильність австралійської гіпотези досить непросто, оскільки бета-амілоїд синтезується не тільки в печінці, але і в самому мозку. Для того, щоб мати змогу розрізняти білки, що походять з печінки, від синтезованих у самому мозку, австралійські дослідники вивели породу мишей, у яких людський бета-амілоїд виробляється тільки в клітинах печінки.

Що показали експерименти на мишах

З плином часу в піддослідних мишей розвинулася нейродегенерація та атрофія мозку (деградація кори головного мозку), характерні для хвороби Альцгеймера. У тесті на навчання, який перевіряє роботу гіпокампу, миші показали дуже низькі результати. Гіпокамп - частина лімбічної системи головного мозку, що виконує низку важливих функцій і є центральною точкою дотику короткочасної та довготривалої пам'яті.

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Оскільки бета-амілоїд у мишей міг надходити тільки з печінки, це явний доказ того, що шкідливий білок амілоїд потрапляє в мозок через кровотік і викликає там серйозні пошкодження, говорить Джон Мамо, який керував цим дослідницьким проєктом в Університеті Кертіна.

Нові можливості для лікування і профілактики

Якщо результати австралійських досліджень підтвердяться після експертної оцінки, вони матимуть епохальне значення для розуміння хвороби Альцгеймера.

Якщо синтез бета-амілоїду в печінці справді є вирішальним фактором, це відкриє абсолютно нові можливості профілактики й лікування, в тому числі й щодо харчування. Виробництво бета-амілоїду в печінці прискорюється внаслідок харчування з високим вмістом жирів. Крім того, певні види ліків можуть цілеспрямовано знижувати рівень синтезу бета-амілоїду в печінці.

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"Хоч ще є потреба в подальших дослідженнях, цей результат показує, що з великою кількістю цих токсичних білкових відкладень в крові потенційно можна боротися за допомогою дієти та деяких ліків, що націлені на нейтралізацію ліпопротеїнового амілоїду, тим самим знижуючи ризик розвитку хвороби Альцгеймера або сповільнюючи її прогресування", - говорить автор дослідження Джон Мамо.