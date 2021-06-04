У США схвалили новий препарат проти хвороби Альцгеймера

Попри суперечки щодо ефективності, Управління продовольства й медикаментів США (FDA) схвалило новий препарат проти хвороби Альцгеймера - адуканумаб (aducanumab). За даними управління, він є першим новим препаратом для лікування нейродегенеративних захворювань, який був затверджений з 2003 року.
Лікарський засіб, розроблений американською біотехнологічною компанією Biogen, призначений для пацієнтів із ранньою стадією хвороби Альцгеймера. Його винайшли науковці з Університету Цюриха в Швейцарії Роджер Ніч (Roger Nitsch) та Крістоф Гок (Christoph Hock). Вчені шукали імунні клітини, здатні виробляти антитіла проти бета-амілоїдного білка. Згодом у співпраці з американською фірмою Biogen з 2016 року проводились клінічні дослідження препарату.
Суперечки щодо ефективності адуканумаба тривають. У 2019 році два клінічні дослідження для перевірки препарату, який продається під назвою Aduhelm, були скасовані через відсутність перспективи успіху. Процес допуску медикаменту адуканумаб в США було продовжено до червня 2021 року.
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Позбудьтеся зайвої ваги
Люди, які мають зайву вагу, повинні переглянути своє харчування та почати відвідувати спортзал. Ожиріння - ключовий фактор розвитку деменції. Фізичні вправи покращують кровообіг та сприяють більш здоровому метаболізму.
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Рухайтеся!
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Контроль кров'яного тиску - важливий крок для запобігання деменції. Серцево-судинні хвороби часто пов'язані з різними формами деменції. Кров'яний тиск можна знизити за допомогою спорту, здорового харчування, а також утримуючись від куріння та вживання алкоголю. Втім, деякі люди потребують додаткових медикаментів для підтримання тиску в нормі. Поспілкуйтеся зі своїм лікарем!
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Залишайтесь ментально активними
Будь-яка форма ментальної активності підтримує роботу мозоку. Йдеться не лише про розв'язання головоломок або вивчення напам'ять віршів. Спілкування з іншими людьми є набагато важливішим, адже воно розвиває пам'ять. Отже, підтримуйте зв'язок із друзями, проводьте разом час та організовуйте різні заходи!
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Найкраще з усього: танці
Музика, компанія, фізичні вправи та контроль тіла допоможуть вам залишатися молодими та здоровими! Можливо, немає нічого кращого для запобігання деменції, ніж регулярне перебування на танцювальному майданчику. Але, звісно, успіх не гарантований. Танцюристи також іноді хворіють на деменцію.
Автор: Фабіан Шмідт, Мустафа Османов