У США схвалили новий препарат проти хвороби Альцгеймера

Попри суперечки щодо ефективності, Управління продовольства й медикаментів США (FDA) схвалило новий препарат проти хвороби Альцгеймера - адуканумаб (aducanumab). За даними управління, він є першим новим препаратом для лікування нейродегенеративних захворювань, який був затверджений з 2003 року.

Лікарський засіб, розроблений американською біотехнологічною компанією Biogen, призначений для пацієнтів із ранньою стадією хвороби Альцгеймера. Його винайшли науковці з Університету Цюриха в Швейцарії Роджер Ніч (Roger Nitsch) та Крістоф Гок (Christoph Hock). Вчені шукали імунні клітини, здатні виробляти антитіла проти бета-амілоїдного білка. Згодом у співпраці з американською фірмою Biogen з 2016 року проводились клінічні дослідження препарату.

Суперечки щодо ефективності адуканумаба тривають. У 2019 році два клінічні дослідження для перевірки препарату, який продається під назвою Aduhelm, були скасовані через відсутність перспективи успіху. Процес допуску медикаменту адуканумаб в США було продовжено до червня 2021 року.