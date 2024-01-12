"Досить Фіцо": у Словаччині відбулися антиурядові протести

Тисячі людей в різних словацьких містах вийшли на вулиці, скандуючи "Ганьба!", "Мафія!" і "З нас досить Фіцо!".

Тисячі людей вийшли на вулиці великих міст Словаччини 11 січня, протестуючи проти планів нового уряду популістського прем'єр-міністра Роберта Фіцо внести зміни до кримінального кодексу країни.

Уряд Фіцо прагне ліквідувати спеціальну прокуратуру, яка розслідує резонансні злочини, в тому числі справи, пов'язані з наближеними до прем'єра особами. Натомість справи про хабарництво, організовану злочинність та екстремізм планують передати до обласних прокуратур, які не займалися такими злочинами протягом 20 років. Заплановані зміни також передбачають пом'якшення покарань за корупцію, пише Associated Press.

У Братиславі, за оцінками поліції, мітинг зібрав близько 20 тисяч учасників. Люди з прапорами Європейського Союзу та Словаччини скандували "Ганьба!", "Мафія!" і "З нас досить Фіцо!", пише Reuters. За даними місцевих ЗМІ, мітинги в інших містах зібрали від сотень до тисяч людей.

Запропоновані урядом Фіцо зміни ще потребують схвалення парламенту та президентки. Водночас трипартійна коаліція має більшість для подолання очікуваного вето Зузуани Чапутової. За її словами, вона також готова скористатися конституційною процедурою оскарження закону.

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Фіцо прямо виступив за нормалізацію відносин з РФ

Напередодні Фіцо у колонці для словацького видання Pravda розкритикував стратегію Заходу щодо війни Росії проти України і прямо заявив, що хоче нормалізації відносин з РФ.

У своїй колонці Фіцо вдається до російських наративів про нібито "утиски російськомовних", які нібито призвели до бойових дій у 2014 році, та про нібито тотальний вплив США на Україну.

На думку словацького прем'єра, Захід оцінив застосування Росією військової сили як можливість поставити РФ на коліна, та чекає, що "український солдат принесе йому голову російського ведмедя на тарілці". Фіцо заявив, що не погоджується з "цією стратегією".

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