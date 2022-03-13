Донбас: Київ показує сліди обстрілів, сепаратисти кажуть про "звільнені" села

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В ОПУ заявляють, що на Донбасі українські війська стримують російські. Влада області продовжує евакуацію після нічних обстрілів. Сепаратисти заявляють про "звільнені" за допомогою Росії населені пункти.
Російські війська, за даними української сторони, в неділю, 13 березня, обстрілювали Авдіївку. Фото й відео наслідків обстрілу в напрямку Авдіївської громади оприлюднив у Telegram-каналі голова Донецької ОДА/ОВА Павло Кириленко. За його словами, постраждалих і руйнувань там немає.
Натомість, додав Кириленко, внаслідок обстрілів постраждала цивільна інфраструктура в Очеретинській громаді. "Багато пошкоджених будинків у Кам'янці, точну інформацію поки що встановити неможливо. Без електрики залишається Верхньоторецьке - високовольтну лінію там пошкодили напередодні", - написав він.
Влада Донеччини також повідомила про подальшу евакуацію мирних жителів: так, у неділю, 13 березня, з Вугледара вивезли 162 людини, серед них 48 дітей. Також, за даними ОДА, евакуювали вихованців Дружківського дитячого будинку-інтернату та Краматорського дитячого будинку "Антошка".
У ніч на неділю внаслідок авіанальоту зазнав пошкодження евакуаційний потяг "Краматорськ-Львів". Одна людина - провідниця потягу - загинула. Також під час бомбардування у Святогірську було пошкоджено корпуси дитячого обласного оздоровчого центру "Перлина Донеччини" й приміщення Святогірської лаври - там на той час загалом перебувало близько тисячі людей, повідомили в Донецькій ОДА (ОВА).
В Офісі президента України зранку неділі підтвердили наступ російських сил у зоні Операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі. "Але ми його стримуємо, завдаємо потужних ударів у відповідь", - заявив на брифінгу радник голови ОПУ Олексій Арестович. За його словами, активних бойових дій там немає.
Між тим у Москві заявили, що так звані "війська ДНР" зайняли селище Іванівка у Покровському районі Донецької області. Про це повідомляє російський "Интерфакс" із посиланням на проросійських сепаратистів. Там стверджують, що загалом "звільнили" 90 населених пунктів від початку російського вторгнення в Україну. Підтвердження цієї інформації з українських офіційних або ж незалежних джерел наразі немає.
Кількість загиблих жителів у Маріуполівнаслідок обстрілів російськими військовими зросла до 2187 людей, повідомила Маріупольська міськрада в Telegram-каналі. Там додали, що місто й далі потерпає від авіанальотів. "За 24 години що найменше 22 бомбардування мирного міста. Скинуто вже близько 100 авіабомб на Маріуполь", - йдеться у повідомленні.
Гуманітарна ситуація, за цими даними, залишається складною: "Люди 12 діб перебувають у важкому стані. У місті немає світла, води, тепла, майже відсутній мобільний зв'язок, закінчуються останні запаси продуктів харчування та води".
У недільній проповіді Маріуполь знову згадав Папа Римський Франциск - він назвав його "містом мучеників лютої війни, яка спустошує Україну".
Під час звернення до вірян у Ватикані понтифік вкотре закликав "зупинити цю різанину". "В ім'я Бога, нехай будуть почуті зойки стражденних і припиняться бомбардування та обстріли! Нехай нарешті буде дійсно рішучий акцент на переговорах, нехай гуманітарні коридори діють ефективно та безпечно", - цитує слова понтифіка Vatican News.
Голова римсько-католицької церкви також звернувся до світової спільноти з проханням виявити солідарність і приймати численних українських біженців.