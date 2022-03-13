 Донбас: Київ показує сліди обстрілів, сепаратисти кажуть про ″звільнені″ села | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.03.2022

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Новини

Донбас: Київ показує сліди обстрілів, сепаратисти кажуть про "звільнені" села

В ОПУ заявляють, що на Донбасі українські війська стримують російські. Влада області продовжує евакуацію після нічних обстрілів. Сепаратисти заявляють про "звільнені" за допомогою Росії населені пункти.

Озброєна людина у військовій формі в Волноваському районі Донеччини

Російські війська, за даними української сторони, в неділю, 13 березня, обстрілювали Авдіївку. Фото й відео наслідків обстрілу в напрямку Авдіївської громади оприлюднив у Telegram-каналі голова Донецької ОДА/ОВА Павло Кириленко. За його словами, постраждалих і руйнувань там немає.

Натомість, додав Кириленко, внаслідок обстрілів постраждала цивільна інфраструктура в Очеретинській громаді. "Багато пошкоджених будинків у Кам'янці, точну інформацію поки що встановити неможливо. Без електрики залишається Верхньоторецьке - високовольтну лінію там пошкодили напередодні", - написав він.

Влада Донеччини також повідомила про подальшу евакуацію мирних жителів: так, у неділю, 13 березня, з Вугледара вивезли 162 людини, серед них 48 дітей. Також, за даними ОДА, евакуювали вихованців Дружківського дитячого будинку-інтернату та Краматорського дитячого будинку "Антошка".

У ніч на неділю внаслідок авіанальоту зазнав пошкодження евакуаційний потяг "Краматорськ-Львів". Одна людина - провідниця потягу - загинула. Також під час бомбардування у Святогірську було пошкоджено корпуси дитячого обласного оздоровчого центру "Перлина Донеччини" й приміщення  Святогірської лаври - там на той час загалом перебувало близько тисячі людей, повідомили в Донецькій ОДА (ОВА).

Ситуація на фронті Донбасу

В Офісі президента України зранку неділі підтвердили наступ російських сил у зоні Операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі. "Але ми його стримуємо, завдаємо потужних ударів у відповідь", - заявив на брифінгу радник голови ОПУ Олексій Арестович. За його словами, активних бойових дій там немає.

Між тим у Москві заявили, що так звані "війська ДНР" зайняли селище Іванівка у Покровському районі Донецької області. Про це повідомляє російський "Интерфакс" із посиланням на проросійських сепаратистів. Там стверджують, що загалом "звільнили" 90 населених пунктів від початку російського вторгнення в Україну. Підтвердження цієї інформації з українських офіційних або ж незалежних джерел наразі немає.

Маріуполь - "місто мучеників"

Кількість загиблих жителів у Маріуполівнаслідок обстрілів російськими військовими зросла до 2187 людей, повідомила Маріупольська міськрада в Telegram-каналі. Там додали, що місто й далі потерпає від авіанальотів. "За 24 години що найменше 22 бомбардування мирного міста. Скинуто вже близько 100 авіабомб на Маріуполь", - йдеться у повідомленні.

Гуманітарна ситуація, за цими даними, залишається складною: "Люди 12 діб перебувають у важкому стані. У місті немає світла, води, тепла, майже відсутній мобільний зв'язок, закінчуються останні запаси продуктів харчування та води".

Папа Франциск піл час недільної проповіді

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У недільній проповіді Маріуполь знову згадав Папа Римський Франциск - він назвав його "містом мучеників лютої війни, яка спустошує Україну".

Під час звернення до вірян у Ватикані понтифік вкотре закликав "зупинити цю різанину". "В ім'я Бога, нехай будуть почуті зойки стражденних і припиняться бомбардування та обстріли! Нехай нарешті буде дійсно рішучий акцент на переговорах, нехай гуманітарні коридори діють ефективно та безпечно", - цитує слова понтифіка Vatican News.

Голова римсько-католицької церкви також звернувся до світової спільноти з проханням виявити солідарність і приймати численних українських біженців.

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