Доходи росіян зростають під час війни. Та чи надовго?

Доходи росіян зростають не тільки в номінальному, а й у реальному вираженні - незважаючи на війну та санкції. Чим зумовлене це зростання і чому воно незабаром сповільниться?

Номінальні доходи росіян зросли відразу на 17 відсотків за перші дев'ять місяців 2024 року порівняно з аналогічним періодом минулого року, свідчать останні дані російського статистичного відомства. І навіть у реальному вираженні - за вирахуванням обов'язкових платежів та з поправкою на інфляцію - зафіксоване зростання на 8,6 відсотка.

Загалом від початку повномасштабної війни Росії проти України зростання реальних наявних доходів у Росії, ймовірно, перевищить 18%. Таких темпів економіка Росії не знала із 2000-х. Російська влада подає це як своє велике досягнення - про що, зокрема, говорив під час останньої "прямої лінії" Володимир Путін. У чому причина такої динаміки і чи можна це справді назвати досягненням, з'ясовувала DW.

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Доходи росіян: зарплати зростають, пенсії падають

Серед доходів враховуються не лише зарплати, але саме їхнє зростання - основна причина загального збільшення. За період з січня до вересня 2024-го середня реальна зарплата в Росії, за даними Росстату, зросла на 9 відсотків у порівнянні з попереднім роком, номінальна - на 18 відсотків. Згідно з опитуванням підприємств, яке нещодавно провів російський центробанк, цього року зарплати проіндексували практично всі організації. П'ята частина компаній збільшила їх на понад 20 відсотків, ще 43% підприємств - на 10-20 відсотків. Інфляція у Росії за підсумками року очікується на рівні 9,6-9,8 відсотка.

Водночас, пенсії за зазначений період у реальному вираженні не зросли, а скоротилися - на 0,7 відсотка. Торік зростання становило 3,3 відсотка, а 2022-го мало місце скорочення на 0,9 відсотка. Тобто за три останні роки динаміка зміни пенсій була більше ніж скромною. Інші соціальні виплати зростають - за рахунок щедрих бонусів, які отримують військові-контрактники, а також допомоги для родин військових та загиблих на фронті.

Крім того, останнім часом збільшуються доходи від власності - за рахунок високих ставок за банківськими депозитами. Втім, частка цих доходів у загальному обсязі невисока, лише 8 відсотків. Частка соціальних виплат - 18 відсотків, зарплат - 59 відсотків.

За підсумками року в РФ очікується інфляція на рівні 9,6-9,8 відсотка Фото: Sergei Karpukhin/Tass/dpa/picture alliance

Війна створила у Росії дефіцит кадрів

На кінець 2024 року у Росії відзначається рекордно низьке безробіття. За даними статистики, у середньому по країні рівень безробіття становить 2,3 відсотка, у третині регіонів - навіть менше двох відсотків. Путін нещодавно вкотре похвалився тим, що "такого ще ніколи не було". Зростання зарплат напряму пов'язане з цим феноменом: дефіцит кадрів змушує роботодавців підвищувати зарплати.

Однак це не показник здорової економіки. Робочих рук стало не вистачати не тому, що в Росії активно створюються нові робочі місця, а тому, що через війну ринок праці втратив сотні тисяч працівників. За оцінкою видання The Bell, від початку 2022 року з Росії поїхали і не повернулися приблизно 650 тисяч людей. Ще близько 300 тисяч людей були примусово мобілізовані в армію. Понад 400 тисяч російських чоловіків пішли на війну добровільно, приваблені багатомільйонними виплатами за укладання контракту, підрахувало видання "Важливі історії".

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Ще одна причина кадрового голоду - скорочення припливу мігрантів. Крім загальної нестабільності життя в сучасній Росії, приплив іноземних працівників обмежений антимігрантською кампанією, яку влада розгорнула після теракту в "Крокус Сіті Холлі". Один із останніх прикладів - закон про заборону прийому до шкіл дітей мігрантів без знання російської мови, ухвалений Держдумою у грудні.

Нарешті, осередком кадрового дефіциту став військово-промисловий комплекс. Задля нарощування виробництва озброєнь російські оборонні підприємства почали переманювати працівників з інших секторів економіки, пропонуючи вищі зарплати. Іншим підприємствам довелося підвищувати зарплати, щоб утримати співробітників.

Безробіття залишиться низьким, але зростання зарплат уповільниться

Залучення мігрантів - це, по суті, єдиний резерв російського ринку праці, вважає заступник директора Центру трудових досліджень Ростислав Капелюшніков. Збільшувати зайнятість серед молоді небажано, їй варто зосередитися на навчанні, переконаний експерт. Зайнятість серед жінок з дітьми й так висока, а зайнятість людей похилого віку вже збільшилася після підвищення пенсійного віку.

Оскільки мігрантів російська влада, судячи з антимігрантської політики, залучати намірів не має, дефіцит кадрів збережеться. Однак зарплати зростатимуть повільніше, бо російська економіка почала сповільнюватися, пояснює голова відділу макроекономічного аналізу компанії "Фінам" Ольга Бєлєнькая.

Затримані у Москві мігранти Фото: Denis Vyshinsky/dpa/picture alliance

За підсумками дев'яти місяців цього року рентабельність російського бізнесу, за даними Росстату, скоротилася за рік на 19 відсотків, тобто у компаній залишається менше вільних грошей. З наступного року ще й зросте податок на прибуток - з 20 до 25 відсотків. А висока вартість позик стає дедалі більшою проблемою для фінансового стану підприємств.

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За прогнозом уряду РФ, у 2025 році зростання зарплат у реальному вираженні становитиме 7 відсотків, у 2026-му - менше шести відсотків. Незалежні експерти дають більш скептичні оцінки. Наприклад, професорка Московського держуніверситету Наталія Зубаревич вважає, що темпами, вищими за інфляцію, зарплати ще якийсь час зможуть підвищувати лише оборонні підприємства та найбільші компанії. "А в рітейлі зарплати вже вперлися в стелю, у будівельному бізнесі теж", - зазначила вона.

Зростання зарплат у РФ відбувається після десятиліття стагнації

Завдяки зарплатному буму в працюючих росіян буде на руках більше грошей - але тільки в порівнянні з останніми роками до повномасштабної війни проти України. Десять років тому, внаслідок різкої девальвації рубля, доходи росіян обвалилися і відтоді стагнували. Основною причиною цього стало зниження світових цін на нафту. Певну роль відіграли й санкції, запроваджені у відповідь на анексію Росією українського Криму.

Після цього, до 2020 року, доходи у середньому не змінювалися і залишалися на 7-8 відсотків нижчими, ніж у 2013 році. У результаті за підсумками цього року реальні доходи росіян перевищать рівень далекого 2013-го лише приблизно на 12 відсотків.

Якщо перерахувати доходи росіян із рублів у долари, картина стане ще менш райдужною. Різниця з 2013 роком становитиме лише пару відсотків. Як тоді, так і зараз середня номінальна зарплата російських працівників становить трохи більше 800 доларів.