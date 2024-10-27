РФ може фінансувати війну проти України ще кілька років - WP

Російська економіка перегрівається через витрати на війну проти України, проте Росія має ресурси, щоб продовжувати це робити, пише The Washington Post.

Витрати на війну проти України перегрівають російську економіку, проте Росія має ресурси для продовження бойових дій протягом кількох років. Про це йдеться у матеріалі The Washington Post (WP ), опублікованому в неділю, 27 жовтня.

"На думку економістів, Росія може дозволити собі фінансувати війну проти України ще кілька років через величезні доходи від продажу нафти та невдачі західних санкцій, зокрема, обмеження цін на нафту, запроваджене країнами Групи семи, яке не змогло зменшити російські доходи від продажу нафти", - пише WP.

WP: Путін готується воювати ще кілька років

Плани президента РФ Володимира Путіна продовжувати воювати були прописані в нещодавньому російському бюджеті, зауважує WP.

"Військові витрати мають досягти 142 мільярдів доларів у 2025 році, що становить 40 відсотків бюджетних витрат або понад 8 відсотків валового внутрішнього продукту, і залишаться високими у 2026 і 2027 роках, що свідчить про його рішучість боротися далі", - йдеться у матеріалі.