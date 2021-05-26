До 150 гостей на весіллі: у Польщі послаблюють карантинні обмеження

У Польщі оголосили про подальші послаблення карантинних обмежень, запроваджених для стримування поширення коронавірусної інфекції. З 6 червня максимальне число людей, які зможуть бути присутніми на святкуваннях, як-от весілля, збільшать з 50 до 150, повідомив у середу, 2 червня, міністр охорони здоров'я країни Адам Недзельський.

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"Попри зростання мобільності населення ми бачимо, що показники нових випадків зараження та зайнятості ліжок у лікарнях знижуються", - сказав Недзельський, цитує інформагенція dpa.

Повністю вакциновані від коронавірусу не враховуються

З 6 червня також дозволять проведення конференцій та масових заходів за умови наявності щонайменше 15 квадратних метрів на одного учасника.

При цьому повністю вакцинованих від коронавірусу осіб як на святкуваннях, так і на інших масових заходах при обмеженні максимального числа учасників враховувати не будуть. Про подальші послаблення обмежень на період канікул уряд планує оголосити вже наступного тижня.

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Вже понад 20 мільйонів щеплень у Польщі

Як повідомило міністерство охорони здоров'я Польщі 2 червня, за попередню добу у країні зафіксовано 664 нових випадки зараження коронавірусом, померли 128 людей, у яких підтвердили інфікування. У Польщі зроблено вже 20,5 мільйона щеплень від коронавірусу, 7,3 мільйона жителів країни - повністю вакциновані. Населення Польщі становить близько 38 мільйонів людей.

Нагадаємо, у Польщі після багатьох місяців жорсткого карантину з травня почали послаблювати обмеження. З середини минулого місяця, серед іншого, дозволили обслуговування клієнтів закладами харчування надворі.