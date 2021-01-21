 У Польщі офіційно працевлаштовані понад пів мільйона українців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.05.2021

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Новини

У Польщі офіційно працевлаштовані понад пів мільйона українців

У Польщі офіційно працюють понад 500000 українських заробітчан, однак їх може бути навіть більше, оскільки багато з них працюють за короткостроковими договорами.

Deutschland Arbeiter in Schlachthof

У 2020 році 532,5 тисячі українських заробітчан були офіційно працевлаштовані в Польщі. Про це повідомила директорка департаменту рекрутізаціі польської компанії з працевлаштування Gremi Personal Анна Джоболда, інформує у понеділок, 17 травня, агенція "Українські новини".

"Станом на кінець 2020 року в Фонді соціального страхування Польщі було зареєстровано 532,5 тисячі українців, що офіційно працюють у Польщі", - повідомила Джоболда. При цьому вона зазначила, що ці цифри не є точними, оскільки багато українців працюють за короткостроковими договорами на виконання певного виду роботи, які не передбачають соціального страхування.

Зарплата і сфери працевлаштування

Джоболда наголосила, що переважно українці працюють у сфері харчової промисловості. "Частіше за все українці працюють на виробництві, оскільки тут є стабільний попит на робочу силу. Це підприємства харчової промисловості, рибзаводи, м'ясокомбінати, виробництво заморожених продуктів, а також логістичні склади, де в пандемію стабільно багато роботи", - цитують "Українські новини". 

Представниця компанії з працевлаштування також повідомила, що українські заробітчани, які працюють в Польщі на виробництві та на логістичних складах, отримують від 18,5 тисячі до 30 тисяч гривень зарплати на місяць.

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"На виробництві українці заробляють 2,5-4 тисячі злотих (18,5-30 тисяч гривень) залежно від того, працюють вони вісім чи 12 годин щодня. Такі зарплати також на логістичних складах, де ставка становить 13,8-14,5 злотого на годину, або на підприємствах харчової промисловості", - повідомила Джоболда. 

При цьому, з її слів, висококваліфіковані працівники отримують приблизно 26-33 тисячі гривень (3,5-4,5 тис. злотих). Також вона повідомила, що у 2021 році мінімальна ставка в Польщі зросла до 13,78 злотого за годину нетто, тобто після відрахування всіх податків). Таким чином, у поточному році зарплати автоматично збільшилися на 300 злотих на місяць.

Нелегалів з України у Польщі меншає

Крім того, зазначила Джоболда, частина українців досі продовжує працювати нелегально. З її слів, попри тенденцію нелегальної роботи українців у Польщі, нелегалів стає менше.

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"Українців, які нелегально працюють у Польщі, стає менше. Насамперед тому, що польський уряд весь час працює над спрощенням системи працевлаштування в Польщі для працівників з України чи Білорусі. Навіть у пандемію Польща є єдиною країною, куди можна поїхати на роботу, скориставшись безвізовим режимом - маючи біометричний паспорт і дозвіл на роботу", - цитують Джоболду "Українські новини".

Головне статистичне управління Польщі повідомляло, що до пандемії в країні перебувало майже 1,35 мільйона працівників з України.

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