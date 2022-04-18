Для виїзду з України тепер потрібен закордонний паспорт

Українські прикордонники перестали випускати за межі держави громадян, які не мають закордонного паспорта, але можуть зробити винятки для людей із регіонів, де тривають бойові дії, повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі телемарафону у понеділок, 18 квітня.

"У перші тижні (повномасштабної війни РФ. - Ред.) ми бачили гуманітарну катастрофу, коли тисячі людей і автівок намагалися перетнути кордон. Сервісні центри, як правило, не працювали, щоб видавати людям належні документи. Тоді приймалося рішення про пропуск громадян або за внутрішніми документами, або іншими документами, за якими можна було ідентифікувати особу. На даний момент людям варто дотримуватися визначеного порядку", - заявив речник.

Він наголосив, що серед переліку документів, необхідних для виїзду закордон, внутрішній паспорт не значиться.

Виняток: Біженці з "гарячих точок" та ті, хто потребують лікування

Водночас речник уточнив, що винятком у цій ситуації можуть бути українські біженці із регіонів, де тривають бойові дії. Щодо них прикордонники можуть ухвалювати окреме рішення, але це залежить від ситуації, додав Демченко. Крім того, прикордонники окремо розглядатимуть ситуації для виїзду українців з метою лікування. Важливо, мати необхідні документи, які підтверджують мету поїздки, наголошують в ДПСУ.

Напередодні пресслужба "Укрзалізниці" повідомила, що компанії вже відомі випадки висадки на кордоні людей без документу для виїзду. Там наголосили, що про зміну правил ДПСУ додатково їх не попереджали. "Вважаємо це неприпустимим без прозорого інформування пасажирів і перевізника заздалегідь", - зазначили в компанії.

До цього, починаючи з першого дня повномасштабної війни РФ, українці мали можливість перетнути кордон по внутрішніх паспортах громадянина держави. Загалом, за даними ООН, вже понад п'ять мільйонів українців покинули країну через воєнні дії. Приблизно три мільйони прийняла Польща. Як зазначали в ООН, це наймасштабніша міграційна криза в Європі з часів Другої світової війни. Водночас, за даними ДПСУ, понад мільйон громадян України повернулися додому із 24 лютого.