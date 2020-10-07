DFB (Німецький футбольний союз)

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Німецький футбольний союз (DFB) контролює та керує розвитком футболу в Німеччині.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Німецький футбольний союз". Німецький футбольний союз (DFB) об'єднує 26 земельних та регіональних футбольних союзів Німеччини, яким, у свою чергу, належать понад 25 тисяч футбольних клубів. Штаб-квартира DFB розташована у Франкфурті-на-Майні. Німецький футбольний союз є найбільшим національним спортивним спеціалізованим об'єднанням у світі.
Футбольна федерація хотіла сім мільйонів євро "для Африки" і 33 мільйони євро на інформаційну техніку для ЧС-2006, пише Süddeutsche Zeitung. У підсумку оргкомітет німецького чемпіонату виплатив ФІФА тільки половину суми.