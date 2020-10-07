DFB (Німецький футбольний союз)

Прокуратура Швейцарії обвинуватила в шахрайстві колишніх футбольних функціонерів

Колишніх футбольних функціонерів з ФРН обвинуватили у шахрайстві при транзакції на суму в майже сім мільйонів євро. Розслідування щодо Франца Бекенбауера вивели в окреме провадження через його стан здоров'я.