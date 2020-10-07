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DFB (Німецький футбольний союз)

Німецький футбольний союз (DFB) контролює та керує розвитком футболу в Німеччині.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Німецький футбольний союз". Німецький футбольний союз (DFB) об'єднує 26 земельних та регіональних футбольних союзів Німеччини, яким, у свою чергу, належать понад 25 тисяч футбольних клубів. Штаб-квартира DFB розташована у Франкфурті-на-Майні. Німецький футбольний союз є найбільшим національним спортивним спеціалізованим об'єднанням у світі.

Німецький футбольний союз обшукали через підозри в ухиленні від сплати податків

Німецький футбольний союз обшукали через підозри в ухиленні від сплати податків 07.10.2020

Слідчі обшукали офіси як Німецького футбольного союзу, так і приватних помешканнях його членів у кількох землях ФРН. Організацію підозрюють в ухиленні від сплати податків.
Глава МВС Німеччини не проти відновлення ігор Бундесліги вже у травні

Глава МВС Німеччини не проти відновлення ігор Бундесліги вже у травні 03.05.2020

Очільник німецького МВС Горст Зеегофер підтримав ідею відновлення футбольних змагань вже у травні. Раніше із такою пропозицією виступила Німецька футбольна ліга.
Прокуратура Швейцарії обвинуватила в шахрайстві колишніх футбольних функціонерів

Прокуратура Швейцарії обвинуватила в шахрайстві колишніх футбольних функціонерів 06.08.2019

Колишніх футбольних функціонерів з ФРН обвинуватили у шахрайстві при транзакції на суму в майже сім мільйонів євро. Розслідування щодо Франца Бекенбауера вивели в окреме провадження через його стан здоров'я.
Коментар: Німецький футбольний союз може лише програти

Коментар: Німецький футбольний союз може лише програти 25.07.2018

Ситуація навколо Месута Езіла кидає тінь на прагнення Німеччини отримати право на проведення в 2024 році Чемпіонату Європи з футболу. DFB втратить або обличчя, або перспективу на футбольну першість, вважає Йоша Вебер.

Коментар: Гучне прощання Месута Езіла

Коментар: Гучне прощання Месута Езіла 23.07.2018

Месут Езіл йде з німецької збірної і ставить у незручне становище президента Німецького футбольного союзу Ґрінделя, кар'єра якого у футбольному союзі також добігає кінця. Коментує спортивний оглядач DW Томас Кляйн.
У Німеччині визначили міста, які можуть стати господарями Євро-2024

У Німеччині визначили міста, які можуть стати господарями "Євро-2024" 15.09.2017

У німецьку заявку на прийняття "Євро-2024" увійшли десять міст. Країну-господарку футбольного форуму визначать наступного року.
У німецькому футболі готові відмовитися від колективних покарань через дії ультрас

У німецькому футболі готові відмовитися від колективних покарань через дії ультрас 16.08.2017

Голова Німецького футбольного союзу пропонує відмовитися від практики накладання колективних покарань на команди через дії окремих вболівальників.
ЗМІ: Бекенбауер отримав 5,5 мільйона євро за підготовку ЧС-2006

ЗМІ: Бекенбауер отримав 5,5 мільйона євро за підготовку ЧС-2006 13.09.2016

Голова німецького оргкомітету з підготовки Чемпіонату світу з футболу 2006 року у Німеччині Франц Бекенбауер отримав від Німецького футбольного союзу за свою роботу гонорар розміром 5,5 мільйона євро, пише Der Spiegel.
Ноєр став капітаном німецької футбольної збірної

Ноєр став капітаном німецької футбольної збірної 01.09.2016

Німецька національна збірна з футболу отримала нового капітана - ним став 30-річний воротар Мануель Ноєр.
Прокуратура Швейцарії веде провадження проти 4 членів оргкомітету ЧС-2006

Прокуратура Швейцарії веде провадження проти 4 членів оргкомітету ЧС-2006 01.09.2016

Справа ЧС-2006 набирає обертів у Швейцарії, під підозрою у кримінальному провадженні прокуратури - ключові колишні футбольні менеджери ФРН, у тому числі Франц Бекенбауер.
Йоахім Лев залишиться тренером німецької збірної до 2018 року

Йоахім Лев залишиться тренером німецької збірної до 2018 року 12.07.2016

Йоахім Лев обійматиме пост тренера бундестіму до 2018 року й очолюватиме збірну на Чемпіонаті світу, що відбудеться в Росії, як це передбачає чинний контракт, повідомив Німецький футбольний союз.
Звіт про корупцію щодо ЧС-2006: доказів нема, багато запитань до Бекенбауера

Звіт про корупцію щодо ЧС-2006: доказів нема, багато запитань до Бекенбауера 04.03.2016

Юридична компанія, яка перевіряє можливу купівлю голосів задля проведення Чемпіонату світу 2006 в Німеччині, не знайшла доказів підкупу. Утім, юристи не виключають, що корупція могла мати місце.
DFB: Скандальний документ перед отриманням ЧС-2006 із ФІФА підписав Бекенбауер

DFB: Скандальний документ перед отриманням ЧС-2006 із ФІФА підписав Бекенбауер 10.11.2015

Німецький футбольний союз підтвердив, що Бекенбауер підписував підозрілу домовленість із віце-президентом ФІФА перед отриманням Німеччиною права на проведення Чемпіонату світу 2006 року.
Глава Німецького футбольного союзу пішов у відставку через скандал довкола ЧC-2006

Глава Німецького футбольного союзу пішов у відставку через скандал довкола ЧC-2006 09.11.2015

Президент Німецького футбольного союзу Вольфґанґ Нірсбах оголосив про свою відставку через сумнівні оборудки з фінансами. За його словами, він несе "політичну відповідальність" за скандал.
Бекенбауер заперечує купівлю Чемпіонату світу з футболу 2006 року

Бекенбауер заперечує "купівлю" Чемпіонату світу з футболу 2006 року 26.10.2015

Колишній очільник оргкомітету ЧС-2006 Франц Бекенбауер визнав певні помилки, але заперечив підкуп членів виконкому ФІФА.
ЗМІ: ФІФА вимагала від оргкомітету ЧС у Німеччині 40 мільйонів ​​євро

ЗМІ: ФІФА вимагала від оргкомітету ЧС у Німеччині 40 мільйонів ​​євро 24.10.2015

Футбольна федерація хотіла сім мільйонів євро "для Африки" і 33 мільйони євро на інформаційну техніку для ЧС-2006, пише Süddeutsche Zeitung. У підсумку оргкомітет німецького чемпіонату виплатив ФІФА тільки половину суми.
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