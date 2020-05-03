 Німецький футбольний союз обшукали через підозри в ухиленні від сплати податків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.10.2020

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Німецький футбольний союз обшукали через підозри в ухиленні від сплати податків

Слідчі обшукали офіси як Німецького футбольного союзу, так і приватних помешканнях його членів у кількох землях ФРН. Організацію підозрюють в ухиленні від сплати податків.

Обшуки в офісах Німецького футбольного союзу

Поліція під час обшуків в офісах Німецького футбольного союзу

Німецький футбольний союз (DFB) підозрюють у махінаціях з податками. Як повідомила в середу, 7 жовтня, пресслужба прокуратури Франкфурта-на-Майні, через ці підозри було проведено низку обшуків одразу в кількох федеральних землях - Гессені, Баварії, Північному Рейні-Вестфалії, Нижній Саксонії та Рейнланд-Пфальці. До масштабної операції було залучено близько 200 слідчих та інших посадовців, йдеться в повідомленні.

Обшуки проводилися як в офісах Німецького футбольного союзу, так і в приватних помешканнях нинішніх і колишніх членів союзу. Під час цієї операції слідчих цікавили доходи від реклами на першій рекламній лінії, отримані під час міжнародних матчів національної збірної Німеччини в 2014 і 2015 роках. Є підстави вважати, що в окремих випадках футбольний союз ухилявся від належної сплати корпоративного податку та інших видів податків для підприємств, вдаючись натомість до махінацій, кажуть у прокуратурі.

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Слідчі вказують на шістьох осіб, яких обвинувачують у тому, що вони свідомо неправильно декларували доходи "як дохід від управління неоподатковуваними активами, тож DFB уникнув оподаткування на суму близько 4,7 мільйона євро". Імен підозрюваних у прокуратурі не назвали.

Протягом вказаного періоду на чолі цієї футбольної асоціації був Вольфґанґ Нірсбах (Wolfgang Niersbach). Утім, сам Ніерсбах повідомив інформагенції SID, що жодних обшуків у його будинку не проводилося. До 2018 року за рекламу на першій рекламній лінії відповідало швейцарське маркетингове агентство Infront. Нещодавно DFB припинив співпрацю зі швейцарською компанією.

На думку слідчих, отримані в 2014-2015 роках доходи DFB потрібно розцінювати не як "управління неоподатковуваними активами, а як дохід у результаті комерційних операцій, що підлягає оподаткуванню". Нині є підозра, що обвинувачені знали про такі юридичні тонкощі, але "свідомо обирали" інший варіант декларування доходів, що надавало "значні податкові переваги" для Німецького футбольного союзу, додали в прокуратурі.

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