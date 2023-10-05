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9 українців загинули, 6 поранені в ДТП в Італії - МЗС

Віолетта Чайковська | Євгенія Наконечна
5 жовтня 2023 р.

За оновленими даними, внаслідок аварії туристичного автобуса поблизу Венеції загинули дев'ятеро громадян України, ще шестеро дістали поранення. Загалом у ДТП загинула 21 людина та отримали поранення 15 осіб.

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Наслідки ДТП поблизу Венеції
На місці ДТПФото: Vigili del Fuoco/Italian Firefighters/Handout/AA/picture alliance

За оновленими даними, в катастрофі туристичного автобуса в Італії загинули дев'ятеро українців, поранені - шестеро. Про це DW повідомив речник міністерства закордонних справ (МЗС) України Олег Ніколенко у четвер, 5 жовтня.

"Поліція Венеції підтвердила загибель дев'ятьох українців та поранення шістьох. Українські консули сьогодні відвідають в лікарнях постраждалих громадян, ознайомляться з їхнім станом та нададуть їм необхідну консульську допомогу", - сказав він.

За даними італійського агентства ANSA, в аварії загинула 21 людина. Жертвами катастрофи стали четверо громадян Румунії, троє - Німеччини, двоє - Португалії, громадянин Хорватії та Південно-Африканської Республіки, а також водій італієць. Детальної інформації щодо 15 поранених агенція не наводить, але зазначає, що серед них є також громадяни Іспанії та Франції. 10 постраждалих перебувають у реанімації.

Раніше італійські ЗМІ писали, що серед загиблих є маля та підліток, а серед постраждалих ß четверо дітей. 

ДТП сталася ввечері 3 жовтня. Автобус з'їхав з проїжджої частини на естакаду, пробив огорожу, впав з висоти поруч із залізничними коліями, що з'єднують венеційські райони Местре й Маргера, та загорівся.

Причина аварії поки що не встановлена офіційно. Сьогодні радник мера Венеції з питань транспорту повідомив, що шляхопровід, з якого зірвався автобус, з 2016 року підлягав ремонту, бо мав дірку в бар'єрі. За його словами, ремонтні роботи розпочалися лише цього вересня, але ще не дійшли до ділянки, де сталася трагедія. Друга металева огорожа не стримала падіння автобуса, передає агентство AFP. Розслідування триває.

Президент Італії Серджо Маттарелла та прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні висловили співчуття сім'ям і друзям жертв. 

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