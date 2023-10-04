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КатастрофиІталія

Чотири українці загинули, чотири травмовані в ДТП у Венеції

Віолетта Чайковська | Євгенія Наконечна
4 жовтня 2023 р.

В Італії внаслідок аварії туристичного автобуса загинули четверо українців. Поранені чотири громадянина України.

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Наслідки ДТП поблизу Венеції
Наслідки ДТП поблизу ВенеціїФото: Vigili del Fuoco/Italian Firefighters/Handout/AA/picture alliance

У районі Венеції туристичний автобус з 40 пасажирами зірвався з естакади та загорівся, впавши ввечері у вівторок, 3 жовтня, з висоти близько 30 метрів. Станом на ранок середи, 4 жовтня, повідомлялося про п'ятьох загиблих і трьох травмованих українців. Утім за уточненою інформацією, загинули четверо українців, а ще чотири дістали поранення, повідомив DW речник міністерства закордонних справ (МЗС) України Олег Ніколенко.

Уточнені дані надійшли після того, як італійська сторона завершила ідентифікацію постраждалих у дорожньо-транспортній пригоді.

"Постраждалі громадяни отримують медичну допомогу в лікарнях Местре, Тревізо та Падова. Загроз їхньому життю немає. Українські консули надають українцям консульську допомогу, тримають на контролі їхнє лікування та контактують з рідними", - сказав Ніколенко.

Раніше італійські ЗМІ повідомило, що в ДТП автобуса, який перевозив 40 туристів, загинула щонайменше 21 людина, зокрема маля та підліток. Серед загиблих є громадянин Німеччини та водій-італієць. Постраждали 18 осіб, з них четверо дітей. П'ятеро поранених - у важкому стані. Серед постраждалих є громадяни Франції, Хорватії, Іспанії та Австрії.

Автобус з'їхав з проїжджої частини на естакаду, пробив огорожу, впав поруч із залізничними коліями, що з'єднують райони Местре й Маргера, та загорівся. Причина аварії поки що не встановлена, проводиться розслідування.

Президент Італії Серджо Маттарелла та прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні висловили співчуття сім'ям і друзям жертв. 

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