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Десятки дронів атакували Запоріжжя: постраждала дитина

Максим Сидоржевський
25 листопада 2024 р.

13-річний хлопчик отримав травми внаслідок нічної атаки дронів у Запоріжжі, повідомив керівник ОВА Іван Федоров.

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Запоріжжя
Запоріжжя вночі атакували десятки дронів, архівне фотоФото: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE/REUTERS

У Запоріжжі внаслідок атак російських безпілотників у ніч на понеділок, 25 листопада, поранення отримав 13-річний хлопчик, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, постраждалому лікарі надали допомогу на місці, госпіталізація йому не знадобилася.

Феодоров зазначив, цієї  ночі на Запоріжжя і через місто летіло десятки "шахедів". "У місті внаслідок атаки вибуховою хвилею та уламками пошкоджені кілька приватних будинків  та нежитлова будівля", - написав чиновник у Telegram.

Загалом, за даними голова Запорізької ОВА, впродовж минулої доби російські окупанти завдали 200 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області - з дронів, артилерії та реактивних систем залпового вогню. Надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

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