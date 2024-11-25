Десятки дронів атакували Запоріжжя: постраждала дитина

У Запоріжжі внаслідок атак російських безпілотників у ніч на понеділок, 25 листопада, поранення отримав 13-річний хлопчик, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, постраждалому лікарі надали допомогу на місці, госпіталізація йому не знадобилася.

Феодоров зазначив, цієї ночі на Запоріжжя і через місто летіло десятки "шахедів". "У місті внаслідок атаки вибуховою хвилею та уламками пошкоджені кілька приватних будинків та нежитлова будівля", - написав чиновник у Telegram.

Загалом, за даними голова Запорізької ОВА, впродовж минулої доби російські окупанти завдали 200 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області - з дронів, артилерії та реактивних систем залпового вогню. Надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.