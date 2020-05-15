Держдопомога для Lufthansa поки не погоджена - ЗМІ
На відповідних переговорах поки не ухвалено позитивного рішення, повідомляє ділове видання Handelsblatt.
Нині Lufthansa переживає вкрай складний період через спричинену коронавірусом кризу
Згоди щодо надання авіакомпанії Lufthansa багатомільярдної допомоги урядом ФРН поки не досягнуто. На переговорах, які тривали у неділю, 24 травня, позитивного рішення не ухвалено.
За даними ділового видання Handelsblatt, серед іншого ідеться і про правові питання, адже погодити надання фінансової допомоги ще має Європейська Комісія. Адже державна підтримка має надаватись із дотриманням європейських правил злиття компаній. Це означає, що Lufthansa має відмовитись від низки своїх прав, що у перспективі може лише ускладнити й без того непростий економічний стан авіакомпанії.
Засідання наглядової ради авіакомпанії, заплановане на 25 травня, відкладено.
Відновлення рейсів у туристичних напрямках
Водночас повідомляється, що в другій половині червня Lufthansa планує відновити рейси щонайменше в 20-ти популярних напрямках, серед яких Крит, Майорка, Родос, Дубровнік, Фару, Венеція, Ібіца та Малага. Літаки відлітатимуть з аеропорту в Франкфурті-на-Майні, що є найбільшим у ФРН і вважається найважливішим для самої авіакомпанії. Для виконання рейсів використають 80 літаків, що нині простоюють через пандемію коронавірусу.
Раніше в уряді ФРН пропонували підтримати компанію Lufthansa на суму в дев'ять мільярдів євро, з яких три мільярди припадатиме на кредит від Німецького державного банку розвитку (KfW). За даними видання Bild am Sonntag, Lufthansa мала б остаточно розрахуватися за цим кредитом до кінця 2023 року. Решта коштів держпідтримки повинні надійти в обмін на 20 відсотків акцій Lufthansa, що відійдуть під державний контроль.
Крім того, як дізналося зі своїх джерел видання Handelsblatt, уряд ФРН планує висунути однією з умов до Lufthansa форсоване оновлення флоту авіакомпанії, що передбачає й дотримання в повному обсязі зроблених раніше замовлень у європейського постачальника. Хоч в публікації і не уточнюється, про якого саме постачальника ідеться, але зрозуміло, що під ним розуміти можуть тільки Airbus.
Дизайн Lufthansa: прощавай, "яєчне" або Нове оперення для журавля
"Яєчня" йде геть
Найяскравішою особливістю перефарбовування літаків Lufthansa стане хвіст. Відтепер він буде практично повністю синім, а журавель у центрі стане білим. Таким чином, жовте коло, яке раніше іронічно називали "смаженим яйцем", йде в історію. Окрім цього, нижню частину літака не фарбуватимуть більше у сірий колір, натомість вона буде білою, як і вся авіамашина.
Дизайн Lufthansa: прощавай, "яєчне" або Нове оперення для журавля
Звичний вигляд
На цьому Boeing 737-100, який Lufthansa у 1968 році першою у світі почала використовувати на своїх рейсах, можна швидко розпізнати знайомий десятиліттями дизайн: глянцево-сіре дно фюзеляжу, чорний ніс і "смажене яйце" на хвостовому стабілізаторі. Срібляста частина згодом буда перефарбована у білий колір.
Дизайн Lufthansa: прощавай, "яєчне" або Нове оперення для журавля
Журавель від початку і назавжди
Перші літаки, як на цій фотографії 1928 року, виглядали зовсім по-іншому. На цьому Junkers G 24 авіакомпанії "Deutschen Luft Hansa AG" - саме таку назву мав тоді найбільший авіаперевізник Німеччини - немає "смаженого яйця". Однак на аеродромному автобусі ліворуч можна побачити аж двох журавлів. Птах-логотип розробив графічний дизайнер і архітектор Отто Фірле, і він існував з самого початку.
Дизайн Lufthansa: прощавай, "яєчне" або Нове оперення для журавля
Ветеран
Однією з найвідоміших авіамашин, які виконували рейси Lufthansa, був Junkers Ju-52. Деякі екземпляри літають і до сьогодні і на них авіалюбителі досі можуть здійснити екскурсійний політ. Під час такого польоту, під характерний низький гул "Тітки Ю", можна перенестись назад у минуле на десятиліття.
Дизайн Lufthansa: прощавай, "яєчне" або Нове оперення для журавля
Дизайн довоєнного зразка
Під час більш детального огляду виділяється старомодний дизайн літака: ніс і двигуни розфарбовані у чорний колір, а на боці під кабіною - назва компанії, теж написана чорним кольором. Знадобилося принаймні одне покоління, доки з'явився термін "корпортативний дизайн" та відбився на корпусах літаків Lufthansa.
Дизайн Lufthansa: прощавай, "яєчне" або Нове оперення для журавля
"Супер-Конні"
Ще однією зіркою історії Lufthansa є літак Lockheed L 1049C, відомий на прізвисько "Супер-Конні" (Super Connie). Дизайн цього літака досить спартанського вигляду: немає чорного носа, назва компанії відносно невелика, але розміщена по центру на боці літака. Утім, зображення журавля - на своєму місці, але не у вигляді "яєчні", яка у даному випадку виглядала б не дуже доречно.
Дизайн Lufthansa: прощавай, "яєчне" або Нове оперення для журавля
Ера шістедесятих
Зовнішній вигляд літаків з часом постійно змінювався. На цьому Vickers V-814 Viscount, який був сфотографований у 1968 році, жовтий логотип-журавель відносно невеликого розміру, букви Lufthansa на корпусі є значно більшими, а два фірмові кольори - синій і жовтий - розтягнулися по всьому корпусу.
Дизайн Lufthansa: прощавай, "яєчне" або Нове оперення для журавля
Особливий дизайн для переможців
Після перемоги збірної Німеччини на Чемпіонаті світу з футболу у Бразилії 2014 року Lufthansa присвятила переможцям ексклюзивний дизайн свого літака - з написом Siegerflieger ("літак переможців"), а назва Lufthansa на корпусі літака була замінена на Fanhansa. У Берлінському аеропорту Тіргартен переможців чемпіонату зустрічали сотні тисяч уболівальників.
Дизайн Lufthansa: прощавай, "яєчне" або Нове оперення для журавля
"Журавель" на біопальному
Загалом же дизайн усіх літаків однієї авіакомпанії має бути однаковим. Це стосується і цієї авіамашини - Airbus A 321, яка у 2011 році здійснила тестовий політ на біопальному, про що було написано на двигуні літака. Проте, корпоративний дизайн решти літака залишився незміннм, включаючи "яєчню" на його хвості.
Дизайн Lufthansa: прощавай, "яєчне" або Нове оперення для журавля
Порахуй журавлів!
Новий дизайн передбачає не лише перефарбування корпусів літаків. Поступово змінюватиметься і адаптуватиметься уся атрибутика компанії. І це досить великий шмат роботи. На борту цих літаків, Boeing 747-8, журавлів дуже багато. "Lufthansa" одного разу намагалася порахувати усіх журавлів і нарахувала їх аж 45 тисяч. Тож тепер - до роботи!
Дизайн Lufthansa: прощавай, "яєчне" або Нове оперення для журавля
7 років на перефарбування
Це зображення - комп'ютерна графіка, яка демонструє Boeing 747-8 - з 45,002 журавлями всередині і на хвості. Ось до такого дизайну тепер слід звикати у найближчі роки. За оцінками "Lufthansa", останній літак перефарбують через сім років. Тож культурного шоку у небі не буде - все відбуватиметься поступово.