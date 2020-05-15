Держдопомога для Lufthansa поки не погоджена - ЗМІ

Згоди щодо надання авіакомпанії Lufthansa багатомільярдної допомоги урядом ФРН поки не досягнуто. На переговорах, які тривали у неділю, 24 травня, позитивного рішення не ухвалено.

За даними ділового видання Handelsblatt, серед іншого ідеться і про правові питання, адже погодити надання фінансової допомоги ще має Європейська Комісія. Адже державна підтримка має надаватись із дотриманням європейських правил злиття компаній. Це означає, що Lufthansa має відмовитись від низки своїх прав, що у перспективі може лише ускладнити й без того непростий економічний стан авіакомпанії.

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Засідання наглядової ради авіакомпанії, заплановане на 25 травня, відкладено.

Відновлення рейсів у туристичних напрямках

Водночас повідомляється, що в другій половині червня Lufthansa планує відновити рейси щонайменше в 20-ти популярних напрямках, серед яких Крит, Майорка, Родос, Дубровнік, Фару, Венеція, Ібіца та Малага. Літаки відлітатимуть з аеропорту в Франкфурті-на-Майні, що є найбільшим у ФРН і вважається найважливішим для самої авіакомпанії. Для виконання рейсів використають 80 літаків, що нині простоюють через пандемію коронавірусу.

Раніше в уряді ФРН пропонували підтримати компанію Lufthansa на суму в дев'ять мільярдів євро, з яких три мільярди припадатиме на кредит від Німецького державного банку розвитку (KfW). За даними видання Bild am Sonntag, Lufthansa мала б остаточно розрахуватися за цим кредитом до кінця 2023 року. Решта коштів держпідтримки повинні надійти в обмін на 20 відсотків акцій Lufthansa, що відійдуть під державний контроль.

Крім того, як дізналося зі своїх джерел видання Handelsblatt, уряд ФРН планує висунути однією з умов до Lufthansa форсоване оновлення флоту авіакомпанії, що передбачає й дотримання в повному обсязі зроблених раніше замовлень у європейського постачальника. Хоч в публікації і не уточнюється, про якого саме постачальника ідеться, але зрозуміло, що під ним розуміти можуть тільки Airbus.

Нині Lufthansa переживає вкрай складний період через спричинену коронавірусом кризу. Простоює майже ввесь флот авіакомпанії та її дочірніх підприємств. За час дії накладених у зв'язку з пандемією коронавірусу обмежень авіакомпанія зазнала величезних фінансових втрат.

Як повідомлялося, 4 травня Єврокомісія надала дозвіл уряду Франції виділити компанії Air France багатомільярдну фінансову допомогу.