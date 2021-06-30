Депутати Бундестагу задекларували 53 мільйони додаткової зарплати - дослідження

Більше третини членів Бундестагу мали протягом поточного скликання додаткові доходи, крім депутатської зарплати. Про це в суботу, 10 липня, повідомило видання Süddeutsche Zeitung з посиланням на дослідження Фонду Отто Бреннера профспілки IG Metall.

Згідно з задекларованими додатковими доходами, найактивніше за межами парламенту працювали члени фракції Вільної демократичної партії (ВДП). 62 відсотки членів фракції ВДП у Бундестазі мали додаткове місце роботи протягом роботи нинішнього складу законодавчого органу Німеччини. На другому місці за цим показником опинилися члени консервативного блоку ХДС/ХСС - загалом 43 відсотки депутатів-консерваторів задекларували додаткові доходи. Третє місце в цьому рейтингу посіла правопопулістська Альтернатива для Німеччини, де 32 відсотки членів задекларували додаткові доходи. Далі йдуть члени Лівої партії (26 відсотків), СДПН (22 відсотки) і Зелені (21 відсоток).

Фонд вивчає питання додаткових доходів членів парламенту з 2009 року. При першій оцінці наприкінці законодавчого періоду з 2009 по 2013 рік вони становили приблизно 30 мільйонів євро. У нинішньому скаликанні, період якого обраховується з 2017 року, депутати задекларували загалом 53 мільйони євро. У своїх підрахунках фонд спирався на загальнодоступну інформацію про додаткові доходи членів парламенту, що міститься на сайті Бундестагу.

У Німеччині допускається додаткова діяльність законодавців. Утім, такі додаткові доходи мають декларуватися, починаючи від певної суми.

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У червні цього року Бундестаг у відповідь на так званий масковий скандал схвалив суворіші правила щодо депутатів. Було, зокрема, посилено покарання за хабарництво, законодавцям заборонено приймати гроші й розширено зобов'язання розкривати додаткові доходи. У майбутньому депутатами законодавчого органу Німеччини доведеться декларувати додатковий дохід від трьох тисяч євро в рік. Раніше межа становила 10 тисяч євро. Крім того, додатковий дохід тепер буде публікуватися не грубо округленими сумами, а з точністю до цента.

Натепер 709 членів Бундестагу отримають зарплату розміром близько 10 тисяч щомісяця.