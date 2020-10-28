Демократи збережуть контроль над Палатою представників - прогноз

На виборах до Конгресу США, які відбуваються паралельно з президентськими виборами, Демократична партія США має зберегти контроль над Палатою представників та збільшити представництво у ній щонайменше на п'ять місць. Відповідний прогноз у вівторок, 3 листопада, оприлюднив американський телеканал Fox News.

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Боротьба за Сенат США

Також продовжує точитися боротьба за більшість на довиборах у Сенат США. Наразі демократам вдалося вибороти у республіканців одне місце у штаті Колорадо. Водночас Республіканській партії вдалося зберегти представництво у Техасі та Південній Кароліні.

Наразі Республіканська партія США має 53 зі 100 місць у Сенаті. Аби перехопити більшість, демократи мають виграти ще три місця. Втім, доля голосування на ще 11 округах, де шанси на перемогу мають обидві сторони, залишається невирішеною.

Вибори президента США

Нагадаємо, що 3 листопада американці голосували не лише за президента США, але також за 435 членів Палати представників, 35 законодавців Сенату і 13 губернаторів штатів і територій. За пост глави держави борються чинний президент, республіканець Дональд Трамп і колишній віцепрезидент, кандидат від Демократичної партії США Джозеф Байден. Для перемоги на президентських виборах кандидату необхідна підтримка 270 з 538 членів колегії виборників, що формується з представників усіх 50-ти штатів.