 Демократи збережуть контроль над Палатою представників - прогноз | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.11.2020

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Демократи збережуть контроль над Палатою представників - прогноз

Прогноз телеканалу Fox News свідчить - Демократична партія США збільшить своє представництво в Палаті представників Конгресу щонайменше на п'ять місць.

Плакати на виборчій дільниці у Лос-Анджелесі

Плакати на виборчій дільниці у Лос-Анджелесі

На виборах до Конгресу США, які відбуваються паралельно з президентськими виборами, Демократична партія США має зберегти контроль над Палатою представників та збільшити представництво у ній щонайменше на п'ять місць. Відповідний прогноз у вівторок, 3 листопада, оприлюднив американський телеканал Fox News.

Читайте також: Результати виборів у США: Дональд Трамп чи Джо Байден

Боротьба за Сенат США

Також продовжує точитися боротьба за більшість на довиборах у Сенат США. Наразі демократам вдалося вибороти у республіканців одне місце у штаті Колорадо. Водночас Республіканській партії вдалося зберегти представництво у Техасі та Південній Кароліні.

Наразі Республіканська партія США має 53 зі 100 місць у Сенаті. Аби перехопити більшість, демократи мають виграти ще три місця. Втім, доля голосування на ще 11 округах, де шанси на перемогу мають обидві сторони, залишається невирішеною.

Вибори президента США

Нагадаємо, що 3 листопада американці голосували не лише за президента США, але також за 435 членів Палати представників, 35 законодавців Сенату і 13 губернаторів штатів і територій. За пост глави держави борються чинний президент, республіканець Дональд Трамп і колишній віцепрезидент, кандидат від Демократичної партії США Джозеф Байден. Для перемоги на президентських виборах кандидату необхідна підтримка 270 з 538 членів колегії виборників, що формується з представників усіх 50-ти штатів.


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