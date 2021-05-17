Дедалі більше українських вчителів їдуть на заробітки до Польщі - дослідження

Кількість українських вчителів, які їдуть на заробітки до Польщі на час літніх канікул, збільшилась цього літа у порівнянні з літом 2020 року на 15 відсотків. Про таку тенденцію повідомили у п'ятницю, 23 липня, в аналітичному центрі польської компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal. За даними компанії, загалом вчителі становлять близько п'яти відсотків від загальної кількості легальних українських трудових мігрантів, які їдуть на літні сезонні роботи до Польщі.

Зазвичай вчителі починають цікавитися вакансіями вже у травні, приїжджають на роботу в Польщу після закінчення шкільних іспитів в Україні на початку-середині червня і працюють до кінця серпня, ідеться у повідомленні. Вони, зокрема, працевлаштовуються на підприємства харчової промисловості (м'ясокомбінати, рибозаводи, кондитерські фабрики), заводи електроніки, логістичні склади, а також в готелі і ресторани, де потрібні працівники влітку в туристичний сезон, зауважують у Gremi Personal.

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"В середньому український вчитель може заробити в Польщі за три місяці канікул від трьох до п'яти тисяч доларів. У нас є випадок, коли дві вчительки приїхали працювати покоївками в готель на літо, тепер всією школою трудяться в цьому ж готелі щорічно в сезон", - розповіла директорка департаменту рекрутингу Gremi Personal Анна Джоболда.

На заробітки їдуть також студенти

Також українські студенти використовують літній період для поїздок до Польщі на заробітки. Однак, на відміну від вчителів, цікавляться роботою з меншим фізичним навантаженням - вакансіями на заводах електроніки, складах одягу, виготовленні будівельних матеріалів, офіціантами у сфері гостинності (готелі, кафе, ресторани). В середньому студент заробляє за літо в Польщі від 2,5 до чотирьох тисяч доларів.

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Згідно з дослідженням Gremi Personal, 28,4 відсотка українців, які працюють в Польщі, мають вищу освіту, 48 відсотків - професійно-технічну і 16 відсотків є працівниками розумової праці (освіта, інженерія, IT, медицина). Однак, за результатами дослідження Національного банку Польщі, близько 60 відсотків українців у цій країні працюють нижче своєї кваліфікації.