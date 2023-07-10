Де в світі обвалилась довіра до Путіна й РФ - опитування

Негативне ставлення до Росії та президента Путіна у світі б'є рекорди, хоча є винятки. Рівень довіри до українського лідера Зеленського менш однозначний, навіть у Європі, показало дослідження Pew Research.

Те, що війна РФ проти України змінила ставлення до Росії та її президента Володимира Путіна у світі на більш негативне, - відомо. Нове соціологічне дослідження американського центру Pew Research, опубліковане у понеділок, 10 липня, показало посилення цієї тенденції та винятки у зворотному напрямку. Його особлива цінність - глобальний масштаб. Респондентів у 24 країнах просили оцінити рівень довіри до РФ, до глави Кремля та щодо закупівлі енергоносіїв у Росії, а також ставлення до президента України Володимира Зеленського. Серед деяких країн НАТО проводилося опитування щодо цієї організації, лідери якої зберуться 11 та 12 липня на саміт у Вільнюсі. Результати - в матеріалі DW.

Як змінилося ставлення Путіна

Загалом серед 24 країн ставлення до Володимира Путіна різко негативне. 87 відсотків не відчувають довіру до політики, що проводиться президентом РФ у міжнародних відносинах - повністю ("no confidence at all") або частково ("not too much confidence"). Найвищі негативні показники - у Польщі та Швеції (98 процентів), у Німеччині - 92. Причому в Німеччині, де за кілька років до вторгнення РФ в Україну до Путіна ставилися краще, ніж до колишнього президента США Дональда Трампа, обвал продовжився. Якщо 2022 року до зовнішньої політики президента РФ позитивно ставилися 14 відсотків німців, то на момент опитування навесні 2023 року таких було лише вісім.

У деяких країнах ставлення до глави Кремля погіршилося особливо різко, наприклад, в Аргентині. Якщо у 2019 році Путіну не довіряли близько половини аргентинців (51 відсоток), то у 2023 році таких - майже три чверті (74 відсотки).

Виняток - країни Азії. Найвищий рівень довіри ("a lot/some confidence") до глави Кремля дослідники Pew Research зафіксували в Індії (59 процентів - майже вдвічі більше, ніж недовіри) та Індонезії (43 проти 26). В обох країнах довіра до Путіна побила рекорди минулих років.

Індія радикально відрізняється від двох інших країн БРІКС, де проводилися опитування. У ПАР (50 відсотків) та особливо Бразилії (77) - переважає негативне ставлення до президента РФ.

Читайте також: Більшість німців підтримує вступ України до НАТО - опитування

Що у світі думають про Росію

Ставлення до Росії як країни трохи краще, але загалом збігається з рівнем довіри до її президента - негативний показник становив 82 відсотки, лідер знову - Польща (98 відсотків). У деяких країнах, наприклад, в Аргентині, обвал порівняно з опитуванням 2019 року особливо різкий - з 36 до 17 відсотків. У Європі найбільш позитивно ставляться до Росії в Греції (32 відсотки), Угорщині (23 відсотки) та Італії (18 відсотків).

Єдина країна, де до Росії позитивно ставиться більше половини опитаних (57 відсотків), - Індія. В Індонезії цей показник становив 42 відсотки. Також відносно високий відсоток тих, хто позитивно ставиться до РФ, у Нігерії та Кенії (42 та 40 відсотків), а от у ПАР таких трохи менше третини (28 відсотків).

Автори дослідження звертають увагу на відмінності у віці. У дев'яти країнах молодші за сорок більш позитивно ставляться до РФ.

Читайте також: Крок до "трибуналу Путіна": у Гаазі розслідують агресію проти України

Ставлення до російських газу та нафти

Одне з питань дослідження стосувалося імпорту російських енергоносіїв. Респондентів попросили обрати, що для них важливіше: жорстка політика щодо Росії стосовно України або збереження доступу до російських запасів нафти та газу. Дві третини - 66 відсотків - обрали перший варіант. Такий самий показник у Німеччині. Найбільш жорстку позицію зайняли шведи та поляки - відповідно 90 та 84 відсотка опитаних за жорстку політику.

Серед країн, для переважної більшості жителів яких доступ до російських енергоресурсів виявився важливішим, - Індія, Греція та Угорщина (лідер із показником 76 відсотків).

Читайте також: Росія - загроза: що треба знати про стратегію нацбезпеки Німеччини

Половина довіряє Зеленському

Стосовно українського президента Володимира Зеленського, точніше рівня довіри до нього в контексті світової політики, відповіді респондентів розділилися не так однозначно, як до Володимира Путіна.

Трохи більше половини - 51 відсоток - довіряють йому повністю чи частково, не довіряють - 39 відсотків. Найбільш високі показники довіри - у Швеції, Великобританії, Нідерландах (86, 77, 73 відсотки). Найнижчі - в Угорщині (11), Аргентині (24), Мексиці (25), Індонезії (32).

У Греції незадоволені НАТО

Щодо ставлення до НАТО, то серед 11 країн альянсу 78 відсотків опитаних заявили про своє позитивне ставлення до нього. Єдина країна, де негатив переважає позитив - Греція (55 і 40 відсотків відповідно). Трохи більше третини опитаних несприятливо ставляться до НАТО в Іспанії, Угорщині та Франції. Лідер у симпатіях до альянсу - Польща (93 відсотки тих, хто ставиться позитивно).

Опитування на замовлення Pew Research проводилися від лютого до травня 2023 року, в них взяли участь близько 30 тисяч респондентів.