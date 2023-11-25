На Рівненщині у депутата виявили незаконні мільйонні статки

ДБР підозрює депутата Рівненської облради у незаконному збагаченні. В ДП "Ліси України" повідомили, що йдеться про Віталія Суховича, обраного в облраду від політичної партії "Сила і честь".

Державне бюро розслідувань виявило у депутата Рівненської обласної ради незадекларовані статки на мільйони доларів. Правоохоронці повідомили йому про підозру за статтею про незаконне збагачення (стаття 368-5 Кримінального кодексу України), повідомляє у суботу, 25 листопада, пресслужба ДБР.

Як повідомляє відомство, до лютого 2023 року фігурант обіймав посаду начальника Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства. Згодом він зайняв посаду заступника голови створеного на його базі Поліського лісового офісу ДП "Ліси України".

"Працюючи у виконавчій владі та органах місцевого самоврядування, він встиг незаконно збагатитися на мільйони доларів", - вважають у ДБР. Правоохоронці у межах відкритого кримінального провадження провели обшуки, зокрема в помешканні та робочому місці депутата та членів його сім’ї. "Під час слідчих дій виявлено та вилучено тільки готівкою понад чотири мільйони доларів США у різній валюті", - йдеться у повідомленні ДБР.

Також правоохоронці знайшли три елітні автомобілі “Audi Q8”, “Mercedes-Beny GLE 350E”, “BMW X5”, коштовності та дорогі годинники, зокрема елітної марки Рatek Philippe, повыдомили у ДБР. Окрім того у фігуранта було виявлено золоті монети, злитки золота, два пістолети, автомат Калашникова з 16 магазинами до нього із патронами.

Також у власності депутата є чотири земельні ділянки у Рівному, на яких він здійснював будівництво котеджів. "Ділянки зареєстровані на номінальних осіб, підконтрольних "обранцю" - , стверджують у ДБР.

У разі, якщо вина чоловіка у незакорному збагаченні, у якому його наразі підозрють, буде доведена, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Також ДБР скерувало до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) лист щодо проведення моніторингу способу життя фігуранта та його сім’ї.

"Ліси України": Це не остання історія

ДБР не вказує ім'я підозрюваного чиновника. Водночас державне підприємство "Ліси України" в дописі у Facebook зазначає, що йдеться про Віталія Суховича, обраного в Рівненську облраду від політичної партії "Сила і честь".

Зокрема, у підприємстві наголошують, що інформація щодо численних фактів, які стосувалися діяльності фігуранта, була зібрана правоохоронцям за сприяння департаменту безпеки ДП "Ліси України". "Керівництвом ДП ще півроку тому було ухвалене рішення усунути Суховича з посади та звільнити з підприємства. Проте він тривалий час перебував на лікарняному, використовував інші приводи та перешкоджав звільненню", - йдеться у повідомленні.

Водночас в дописі пресслужби підприємства наголошується, що "резонансна історія з Суховичем не остання".

"Зібраний великий масив фактів, за яким проведена робота, тож, очікуємо ще більше гарних новини від Державне бюро розслідувань та інших силовиків", - заявили в "Лісах України".

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