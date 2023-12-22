Данія дозволила США розмістити війська на своїй території

Після Швеції та Фінляндії угоду про військове співробітництво зі США підписала Данія. За договором, американці зможуть розміщувати солдатів і озброєння на базах у північній частині країни.

Слідом за Швецією та Фінляндією угоду про військову співпрацю зі США уклала Данія, яка є членом Північноатлантичного альянсу (НАТО).

Відповідні документи підписали у Вашингтоні 21 грудня міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен і державний секретар США Ентоні Блінкен. Расмуссен висловив упевненість в тому, що це посилить не тільки данську, а й європейську та трансатлантичну безпеку.

Угода дасть змогу США розміщувати солдатів і військову техніку в північній частині Данії. Американці також отримають доступ до трьох баз данських військово-повітряних сил (ВПС) - "Каруп", "Ольбург" і "Скрідструп". Договір не поширюється на Фарерські острови та Гренландію, які є значною мірою самоврядними територіями.

"Важливо підтримувати зусилля США в Європі за часів воєн, конфліктів і відсутності безпеки. Данія та Європа повинні взяти на себе відповідальність, і саме це ми робимо, укладаючи цю угоду", - наголосив Расмуссен. Блінкен зі свого боку зазначив, що Данія відіграє одну з провідних ролей у зусиллях, спрямованих на те, щоб війна Росії проти України залишалася "стратегічним провалом" РФ.

Угода набуде чинності після затвердження парламентами обох держав. Данії для цього доведеться внести зміни до законодавства. Робота над цим розпочнеться наступного року.