Данія анонсувала угоду про розміщення у себе військ США

Данія цього тижня підпише 10-річну угоду про розміщення на своїй території американських військових та техніки. У грудні угоди про співробітництво в оборонній сфері зі США підписали Фінляндія та Швеція.

Данія досягла оборонної угоди зі Сполученими Штатами Америки, яка дозволить американським солдатам і військовому обладнанню базуватися на території Данії впродовж десяти років. Про це у вівторок, 19 грудня, заявила прем'єрка Данії Метте Фредеріксен, повідомляє Reuters.

"Це означає, що американські солдати та обладнання можуть бути постійно розміщені на території Данії", - сказала Фредеріксен журналістам.

Переговори щодо угоди між Данією та Сполученими Штатами розпочалися в лютому минулого року. Очікується, що документ буде підписано цього тижня, чинності він набуде приблизно через рік, коли буде ухвалене необхідне законодавство, додала Фредеріксен.

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У понеділок, 18 грудня, Фінляндія підписала аналогічну угоду про співпрацю в галузі оборони зі Сполученими Штатами. Документ спрямований на надання швидкого військового доступу та допомоги Фінляндії у разі конфлікту. Також в угоді прописані 15 об’єктів і районів у Фінляндії, до яких військові США матимуть безперешкодний доступ і де вони також можуть зберігати військову техніку та боєприпаси. Це, зокрема, чотири авіабази та військовий порт.

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Раніше в грудні подібну угоду зі США підписала Швеція. Норвегія, яка також має кордон з Росією, у 2021 році підписала угоду зі Сполученими Штатами про те, як регулювати військову діяльність США на своїй території.

Реакція Росії

Росія у вівторок, 19 грудня, викликала посла Фінляндії, щоб заперечити проти оборонної угоди скандинавської країни з США, повідомило міністерство закордонних справ РФ.

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Послу повідомили, що Москва "не залишить без відповіді нарощування військового потенціалу НАТО на нашому кордоні, що загрожує безпеці Російської Федерації, і вживе необхідних заходів для протидії агресивним рішенням Фінляндії та її союзників по НАТО", заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова.