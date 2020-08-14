 COVID-19 в Україні: 1637 нових випадків, найбільше - на Харківщині | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.08.2020

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Новини

COVID-19 в Україні: 1637 нових випадків, найбільше - на Харківщині

За останню добу в Україні виявили 1637 нових випадків зараження коронавірусом, 228 з них - у Харківській області.

Лікарі відділення для хворих на COVID-19 у лікарні Івано-Франківська

Лікарі відділення для хворих на COVID-19 у лікарні Івано-Франківська

В Україні виявили 1637 нових випадків COVID-19 за добу, що минула. Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України, оприлюднені у суботу, 16 серпня.

Таким чином, вперше за останні чотири дні в Україні не було побито антирекорд добової кількості нових випадків COVID-19. Напередодні повідомлялося про 1847 виявлених випадків інфікування коронавірусом, 14 серпня їх було 1732, а днем раніше - 1592.

Загальна кількість випадків COVID-19, зафіксована в Україні від початку епідемії, сягнула 91356.

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Інфікувань коронавірусом більше, ніж одужань

Лише за останню добу від хвороби вилікувалися 392 людини, а загальна кількість тих, хто одужав від COVID-19, становить 47,8 тисячі. Водночас жертвами коронавірусу минулої доби стали 24 особи. Загалом від недуги від початку епідемії померли вже 2068 людей.

Таким чином, кількість активних випадків в Україні продовжує збільшуватися - лише за добу їх стало більше на 1221. Наразі на COVID-19 хворіють 41466 осіб.

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Харківщина залишається лідером за випадками COVID-19

Найбільше нових заражень коронавірусом протягом минулої доби зафіксовано на Харківщині (228) та у Чернівецькій області (183). Однак загалом найбільше інфікованих поки виявили у Львівській області - там коронавірусом заразилася 11951 людина. При цьому 8383 особи наразі залишаються активними хворими.

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