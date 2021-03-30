 COVID-19: у Чернігові і Тернополі запровадили додаткові карантинні обмеження | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.04.2021

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COVID-19: у Чернігові і Тернополі запровадили додаткові карантинні обмеження

Нові обмеження діють з 8 квітня. Їх запровадили через критичне збільшення госпіталізованих із COVID-19 у містах.

Ринок у Тернополі (фото з архіву)

Ринок у Тернополі (фото з архіву)

У Чернігові з четверга, 8 квітня, діють додаткові карантинні обмеження з метою протидії поширенню коронавірусу. Про це повідомила пресслужба міської ради.

"З 00:00 8 квітня (...) на території Чернігова забороняються: відвідування закладів культури (...) проведення релігійних заходів на площі менше 10 кв. м.; проведення масових, спортивних, культурних, рекламних заходів; відвідування басейнів і спортивних споруд незалежно від форм власності; перебування без маски на площах загального користування", - йдеться в повідомленні.

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Разом з тим, ухвалено рішення пом'якшити деякі впроваджені раніше заходи. Зокрема, скасовано заборону відвідування кладовища "Яцево" у вихідні. Також переглянуто заборону продажу напоїв "із вікна". Відтепер такий продаж знову дозволений за умови, якщо біля віконця буде лише двоє покупців одночасно, і якщо вони носитимуть захисні маски і дотримуватимуться дистанції.

Крім того, нові обмеження з 8 квітня запровадили на території Тернопільської територіальної громади. Відтепер там заборонено роботу розважальних центрів, дитячих розважальних центрів і дитячих ігрових кімнат; заборонено проведення всіх масових заходів.

При цьому дозволено проведення всіх богослужінь, інших релігійних обрядів і заходів із використанням одноразового посуду на вулиці поруч із храмом за дотримання дистанції 1,5 метра між присутніми, зазначила пресслужба Тернопільської міської ради.

Робота в торговельних і торговельно-розважальних центрах також дозволена за умови спільного контролю з правоохоронцями, температурного скринінгу відвідувачів, обмеження кількості відвідувачів до не більше одного відвідувача на 10 кв м, дотримання дистанції в чергах щонайменше 1,5 метра.

Також зазначається, що з 12 квітня учні 1-4 класів у Тернополі підуть до школи, а решта навчатимуться дистанційно.

Водночас закладам громадського харчування з 12 квітня заборонено приймати відвідувачів у приміщеннях. Їм буде дозволено робити це лише на відкритих літніх майданчиках, а також працювати на винос і за адресною доставкою.

Як повідомлялося, протягом минулої доби в Україні підтвердили 19 419 нових випадків інфікування коронавірусом. Того ж дня в країні 464 людини померли з діагнозом COVID-19, а також було госпіталізовано 5092 особи. 

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    Автор: Андрій Гурков


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