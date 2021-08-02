 COVID-19: Іран запроваджує суворий локдаун тривалістю у тиждень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.08.2021

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COVID-19: Іран запроваджує суворий локдаун тривалістю у тиждень

Стрімке поширення коронавірусу в країні змусило владу Ірану запровадити короткий, але жорсткий локдаун.

Черга на вході до центру вакцинації від коронавірусу у Тегерані

Черга на вході до центру вакцинації від коронавірусу у Тегерані

З понеділка, 16 серпня, в Ірані протягом тижня діятиме суворий загальнонаціональний локдаун. Його метою, як повідомляє іранське державне телебачення, є зупинка стрімкого поширення вже п'ятої хвилі COVID-19 у країні, викликаної дельта-варіантом коронавірусу.

Згідно з рішенням кризового штабу Ірану, у цей час в Ірані будуть зачиненими усі крамниці й офіси за винятком тих, що є пов'язаними з життєво важливими щоденними потребами населення. Таким чином усі базари, ринки, кінотеатри, спортивні зали та ресторани, а також усі державні відомства будуть закриті для громадськості до суботи, 21 серпня.

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Система охорони здоров'я Ірану перевантажена великою кількістю хворих на COVID-19

Система охорони здоров'я Ірану перевантажена великою кількістю хворих на COVID-19

Заборона на пересування в Ірані

Також з цієї неділі, 15 серпня, і до 27 серпня в країні було запроваджено заборону на пересування транспортом. Виключенням з цього правила будут лише вантажівки, що доставляють продукти харчування та життєво важливі вантажі, а також карети швидкої допомоги.

За даними урядового інформаційного агентства ISNA, міністерству охорони здоров'я так і не вдалося домогтися задоволення власної вимоги запровадити у країні локдаун на два тижні. Ще минулого тижня в уряді відмовились піти на такий крок з економічних міркувань. Однак тепер влада все ж вдалася до нетривалих, але рішучих заходів.

До цього уряд Ірану не запроваджував у країні загальнонаціональний локдаун. Жорсткі обмеження діяли лише обмежений час у окремих регіонах країни, передусім у Тегерані та його околицях.

Президент Ірану Ібрагім Раісі отримує щеплення від коронавірусу; за офіційними даними - іранською вациною.

Президент Ірану Ібрагім Раісі отримує щеплення від коронавірусу; за офіційними даними - іранською вациною.

Чотири відсотки іранців щеплено від коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я країни повідомило у суботу, 14 серпня, про понад 460 осіб, які померли з COVID-19, та майже 30 тисяч виявлених інфікувань коронавірусом протягом попередньої доби. При цьому, за оцінками експертів, реальна кількість хворих може бути набагато більшою.

Наразі лише близько чотирьох відсотків жителів Ірану повністю щеплені від коронавірусу. При цьому йдеться переважно про вакцини російського та китайського виробництва.

У Ірані також було розроблено свою вакцину COVIran Barekat. Згідно з даними уряду, вона надає 85-відсотковий захист від коронавірусу. Однак подробиць чи точних даних про цей препарат наразі не відомо.

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