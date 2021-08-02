Коронавірус: в Ірані - добовий рекорд смертей з початку пандемії

В Ірані за останні 24 години померли 542 людини, в яких підтвердили інфікування коронавірусом, що є найвищим показником від початку пандемії, повідомило у неділю, 8 серпня, міністерство охорони здоров'я країни.

Згідно з даними сайту Worldometer, попередній максимальний показник добової смертності фіксували в листопаді 2020 року: тоді було 483 летальних випадки, пов'язаних з коронавірусом.

Також у країні за останню добу підтвердили 39 тисяч 619 нових випадків коронавірусу, госпіталізовано 4,1 тисячі пацієнтів. Через зростання рівня інфікування лікарні та палати інтенсивної терапії переповнені. Причиною зростання кількості заражень коронавірусом та летальних випадків називають поширення дельта-варіанту, зазначає інформагенція dpa.

В Ірані за час пандемії COVID-19 діагностували понад 4,1 млн заражень. Загалом померли понад 94 тисяч людей, в яких підтвердили інфікування. На даний час повністю вакциновані від коронавірусу лише чотири відсотки населення країни.