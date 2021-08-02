 Коронавірус: в Ірані - добовий рекорд смертей з початку пандемії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.08.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Коронавірус: в Ірані - добовий рекорд смертей з початку пандемії

За останню добу в Ірану зафіксовали понад 540 смертей та майже 40 тисяч випадків інфікування коронавірусом. Повністю вакциновані від хвороби поки лише чотири відсотки населення країни.

В Ірані від коронавірусу повністю вакциновані лише близьо чотирьох відсотків населення

В Ірані від коронавірусу повністю вакциновані лише близьо чотирьох відсотків населення

В Ірані за останні 24 години померли 542 людини, в яких підтвердили інфікування коронавірусом, що є найвищим показником від початку пандемії, повідомило у неділю, 8 серпня, міністерство охорони здоров'я країни.

Згідно з даними сайту Worldometer, попередній максимальний показник добової смертності фіксували в листопаді 2020 року: тоді було 483 летальних випадки, пов'язаних з коронавірусом.

Також у країні за останню добу підтвердили 39 тисяч 619 нових випадків коронавірусу, госпіталізовано 4,1 тисячі пацієнтів. Через зростання рівня інфікування лікарні та палати інтенсивної терапії переповнені. Причиною зростання кількості заражень коронавірусом та летальних випадків називають поширення дельта-варіанту, зазначає інформагенція dpa.

В Ірані за час пандемії COVID-19 діагностували понад 4,1 млн заражень. Загалом померли понад 94 тисяч людей, в яких підтвердили інфікування. На даний час повністю вакциновані від коронавірусу лише чотири відсотки населення країни.

Дивитись відео 02:32

Кумис і саумал - проти коронавірусу? (02.08.2021)

DW.COM

Скільки антитіл потрібно для надійного захисту від COVID-19?

Наскільки дієвою є вакцинація у кожному окремому випадку, може показати рівень антитіл в організмі. Але мінімальні показники досі не встановлені. Та й мутації ускладнюють захист від COVID-19.  

Щеплення від COVID-19: чи варто вірити розповідям про безпліддя

Ці чутки не нові, але у них і надалі вірять: мовляв, вакцини від коронавірусу можуть призвести до безпліддя у чоловіків і жінок. Наскільки ці побоювання виправдані?  

Також за темою

24.06.2021, Borkwalde, Brandenburg, Auf verschiedenen Corona Modellen liegen griechische Buchstaben.

Дельта-варіант коронавірусу став домінантним у Європі 23.07.2021

У більшості країн Європи дельта-варіант коронавірусу став панівним, медичні організації закликають активізувати боротьбу з пандемією.

UZHHOROD, UKRAINE - MARCH 4, 2021 - A healthcare provider draws a dose of the CoviShield vaccine at the Zakarpattia Regional Clinical Infectious Diseases Hospital, Uzhhorod, western Ukraine., Credit:Serhii Hudak / Avalon

У МОЗ України повідомили про новий рекорд щеплень від коронавірусу за добу 06.08.2021

В Україні за минулу добу щепили більше 167 тисяч людей від коронавірусу. Це рекордний показник для України, заявили в МОЗ.

A medic prepares to administer a dose of an AstraZeneca COVID-19 vaccine marketed under the name CoviShield, to a Ukrainian serviceman at a military base in Kramatorsk, Ukraine, Tuesday, March 2, 2021. Ukraine plans to vaccinate 14.4 million people this year, or about 35% of its 41 million people. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)

В Україні щепили від COVID-19 понад 170 тисяч осіб за добу 07.08.2021

У МОЗ України повідомили про новий рекордний показник кількості зроблених щеплень від коронавірусу за день.

Реклама

Докладно

Білорусь, ґрати, знак піс

Де зараз екскандидати у президенти Білорусі?

Де зараз ті, хто рік тому наважився скласти конкуренцію Олександру Лукашенку на виборах президента Білорусі.  

Маршрут другої черги Півнчного потоку на інформаційному стенді будмайданчику у німецькому Любміні, де буде кінцевий пункт газогону

Ризикована гра "Газпрому" з напівпорожніми газосховищами

Росія штучно створює дефіцит газу в ЄС заради якнайшвидшого введення в дію газопроводу "Північний потік - 2".   