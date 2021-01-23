 COVID-19: уряд Чехії подовжив режим надзвичайного стану до кінця лютого | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.02.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

COVID-19: уряд Чехії подовжив режим надзвичайного стану до кінця лютого

Раніше парламент Чехії виступив проти подовження режиму надзвичайного стану до 28 лютого, однак уряд зробив це з огляду на напружену ситуацію з темпами поширення коронавірусу.

Локдаун у Чехії

Перехожі в Празі, грудень 2020 року

Уряд Чехії подовжив дію режиму надзвичайного стану через пандемію COVID-19  до 28 лютого. Про рішення подовжити цей режим повідомив у неділю, 14 лютого, прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш. За словами Бабіша, подовження дії режиму надзвичайного стану розпочнеться з понеділка. Керівник чеського уряду запевнив, що у такий спосіб уряд задовольнив прохання 14 адміністративних регіонів країни, в тому числі й Праги, через нинішню ситуацію з коронавірусом, передає інформагенція dpa.

Раніше парламент Чехії виступив проти подовження режиму надзвичайного стану, який триває з жовтня 2020 року і мав завершитися у ніч на 15 лютого. Не виключено, що законодавці можуть звернутися до Конституційного суду щодо цього питання, зазначають оглядачі.

Режим НС у Чехії набув чинності 5 жовтня 2020 року , відтоді його кілька разів продовжували. В рамках цього режиму накладаються обмеження на право громадян збиратися групами, обмежуються відвідування церков, припиняється робота готелів, закладів харчування і магазинів, які не торгують товарами першої необхідності. З 23:00 до 05:00 діє комендантська година. Також практично заборонено в'їзд іноземцям. Через обмеження відбувалися протести незгодних громадян.

Читайте також: У Чехії на знак протесту проти локдауну відкрилися бари й ресторани

Чехія належить до тих європейських країн, котрі найбільше постраждали від коронавірусу. Упродовж пандемії в Чехії виявлено близько 1,08 мільйона випадків COVID-19. Понад 18 тисяч інфікованих коронавірусом людей померли. Згідно з даними Європейського центру профілактики та контролю хвороб (ECDC), натепер у Чехії спостерігається двотижневий показник зараження коронавірусом у 915 нових інфікувань на 100 тисяч жителів.

Дивитись відео 00:59

Незвичний бенкет: Прага відсвяткувала завершення карантину (02.07.2020)

DW.COM

Коронавірус: у Чехії сталися сутички правоохоронців і незгодних з обмеженнями

Учасники акції протесту виступали проти скасування спортивних змагань і закриття барів і ресторанів. Сталися сутички демонстрантів з поліцією.  

ФРН запроваджує контроль на кордоні з Чехією через мутації коронавірусу

Чехію та австрійську федеральну землю Тироль віднесли у Німеччині до зон поширення мутацій коронавірусу. Контроль на кордоні запроваджують з 14 лютого.  

Також за темою

Tschechien Protest gegen Corona-Maßnahmen in Prag

У Чехії на знак протесту проти локдауну відкрилися бари й ресторани 23.01.2021

До акції протесту проти закриття ресторанів і барів приєдналися сотні закладів по всій країні. Акцію протесту організувала ініціатива Chcipl pes, котра критикує протиепідемічні заходу чеського уряду.

Tschechien Prag Schloss and Charles Bridge

У Чехії набув чинності режим надзвичайного стану 05.10.2020

Через стрімке збільшення добових заражень коронавірусом уряд Чехії запровадив режим надзвичайного стану. Кордони країни залишаються відкритими.

Frankreich Paris | Coronavirus: Restaurant

Франція відновлює режим надзвичайного стану через пандемію COVID-19 14.10.2020

Від 17 жовтня французи матимуть низку нових обмежень. Минулими вихідними у Франції зареєстровано майже 27 тисяч нових інфікованих коронавірусом за добу.

Реклама

Докладно

Гроші повернуто - санкції можна знімати, вважає Денис Шмигаль

Що не так із заявою Шмигаля про санкції ЄС проти Януковича

Санкції ЄС скасовуються, а грошей Януковича так і нема. Чому так?  

Державний концерн Укроборонпром

"Укроборонпром" підписав в ОАЕ угод на понад мільярд доларів

В ОАЕ підписано угоди між "Укроборонпромом" та компаніями Tawazun Economic Council і EDGE Group.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  