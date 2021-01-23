COVID-19: уряд Чехії подовжив режим надзвичайного стану до кінця лютого

Уряд Чехії подовжив дію режиму надзвичайного стану через пандемію COVID-19 до 28 лютого. Про рішення подовжити цей режим повідомив у неділю, 14 лютого, прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш. За словами Бабіша, подовження дії режиму надзвичайного стану розпочнеться з понеділка. Керівник чеського уряду запевнив, що у такий спосіб уряд задовольнив прохання 14 адміністративних регіонів країни, в тому числі й Праги, через нинішню ситуацію з коронавірусом, передає інформагенція dpa.

Раніше парламент Чехії виступив проти подовження режиму надзвичайного стану, який триває з жовтня 2020 року і мав завершитися у ніч на 15 лютого. Не виключено, що законодавці можуть звернутися до Конституційного суду щодо цього питання, зазначають оглядачі.

Режим НС у Чехії набув чинності 5 жовтня 2020 року , відтоді його кілька разів продовжували. В рамках цього режиму накладаються обмеження на право громадян збиратися групами, обмежуються відвідування церков, припиняється робота готелів, закладів харчування і магазинів, які не торгують товарами першої необхідності. З 23:00 до 05:00 діє комендантська година. Також практично заборонено в'їзд іноземцям. Через обмеження відбувалися протести незгодних громадян.

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Чехія належить до тих європейських країн, котрі найбільше постраждали від коронавірусу. Упродовж пандемії в Чехії виявлено близько 1,08 мільйона випадків COVID-19. Понад 18 тисяч інфікованих коронавірусом людей померли. Згідно з даними Європейського центру профілактики та контролю хвороб (ECDC), натепер у Чехії спостерігається двотижневий показник зараження коронавірусом у 915 нових інфікувань на 100 тисяч жителів.