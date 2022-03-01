 CNN, BBC, CBS, ABC та Bloomberg припиняють працювати в Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.03.2022

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Новини

CNN, BBC, CBS, ABC та Bloomberg припиняють працювати в Росії

Внаслідок ухвалення закону про кримінальну відповідальність за поширення "неправдивої інформації про збройні сили РФ", Bloomberg і BBC призупиняють роботу журналістів у Росії. CNN зовсім припиняє мовлення у цій країні.

Будівня CNN з логотипом компанії

CNN повністю припиняє роботу журналістів у Росії

Після внесення змін до закону РФ "Про засоби масової інформації" кілька міжнародних мовників та інформаційних агенцій повністю або частково зупиняють діяльність у Росії. Про це вони повідомили ввечері 4 березня.

Обмеження свободи слова обурює незалежні ЗМІ

"CNN припиняє мовлення у Росії, ми продовжуємо оцінку ситуації та зважуємо подальші дії", - підтвердив представник американського мовника у відповіді на запитання журналістів. Про призупинення роботи на території РФ раніше заявила американська інформаційна агенція Bloomberg. Також тимчасово припиняє будь-які репортажі з РФ британський мовник BBC.

Так ці ЗМІ відреагували на підписання Володимиром Путіним кількох законів, спрямованих на подальше обмеження свободи слова в Росії.  До 15 років позбавлення волі загрожує за поширення "неправдивої інформації" про збройні сили РФ. Штрафи загрожують і тим, хто публічно "очорнює" армію РФ. Держдума раніше схвалила відповідну поправку до закону.

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Ключове питання - безпека журналистів

"Bloomberg News тимчасово призупинить роботу своїх журналістів у Росії", - оголосила у відповідь на дії Путіна нью-йоркська компанія. Зміни в законі, схоже, спрямовані на те, щоби перетворити кожного незалежного журналіста на злочинця, йдеться у заяві головного редактора Bloomberg Джона Міклтуейта. За його словами, це унеможливлює "бодай якусь подобу нормальної журналістики в країні".

"Це законодавство, схоже, криміналізує процес незалежної журналістики. Це не залишає нам іншого вибору, окрім як призупинити роботу всіх журналістів BBC News і допоміжного персоналу  в Російській Федерації, наразі ми оцінюємо можливі наслідки цієї небажаної події ", - вказав у своїй заяві гендиректор BBC Тім Деві.

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"Безпека наших співробітників має пріоритетне значення. Ми не готові наражати їх на небезпеку судового переслідування лише за те, що вони виконують свою роботу", - підкреслив він. Утім, за словами Деві, новинні програми BBC російською мовою й надалі транслюватимуться за межами РФ. Аналогічним чином буде продовжено репортажі з України.

Про зупинку мовлення на території РФ оголосили також американські телеканали CBS News та  ABC News, а також канадська корпорація CBC.

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Закон про "фейки" про російську армію

Президент РФ Володимир Путін напередодні підписав закон, що передбачає кримінальну відповідальність за публічне поширення "завідомо неправдивої інформації, що містить дані про використання збройних сил РФ".

Відповідно до закону, до кримінального кодексу РФ додається нова стаття 207.3 КК РФ щодо публічного поширення завідомо неправдивої інформації про використання збройних сил РФ "з метою захисту інтересів Росії та її громадян". Максимальне покарання за цією статтею визначається у вигляді позбавлення волі на термін від 10 до 15 років (у разі настання тяжких наслідків).

Також у кодексі з'являється стаття 280.3 "Публічні дії, спрямовані на дискредитацію використання ЗС РФ". Мінімальним покаранням за цією статтею буде штраф від 100 до 300 тисяч рублів, максимальним - позбавлення волі до 5 років.

Масштабне вторгнення російських військ в Україну почалося 24 лютого. На тлі війни в Україні Росія заблокувала низку російських та закордонних ЗМІ, які, з точки зору Москви, "хибно" висвітлювали дії російських військ на українській території. 

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