Чи приборкають нові штрафи за браконьєрство рибну мафію? (відео)

Майже в 200 разів в Україні зросли штрафи за незаконний вилов риби. Рибінспекція звітує про рекордні суми зібраних штрафів. DW розбиралася, чи втихомирить це рибацьку мафію і чи подорожчає через це риба для споживачів?
З жовтня цього року майже в 200 разів в Україні зросли штрафи за незаконний вилов риби. Не можна ловити на знаряддя, яке калічить рибу, а маленькі особини слід відпускати назад у водойму. На одного рибалку в день дозволено виловлювати три кілограми риби. Якщо ж зловили зайве - доведеться платити: за кожного наступного карася півтори тисячі гривень, за судака - три з половиною. Найдорожче обійдеться вам сом - понад 5 тисяч гривень. І навіть за зайвого рака рибінспекція може виписати штраф у розмірі майже три з половиною тисячі гривень. DW побувала в рейді з правоохоронцями. Дивіться, кого "спіймали":
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