Чи приборкають нові штрафи за браконьєрство рибну мафію? (відео)

З жовтня цього року майже в 200 разів в Україні зросли штрафи за незаконний вилов риби. Не можна ловити на знаряддя, яке калічить рибу, а маленькі особини слід відпускати назад у водойму. На одного рибалку в день дозволено виловлювати три кілограми риби. Якщо ж зловили зайве - доведеться платити: за кожного наступного карася півтори тисячі гривень, за судака - три з половиною. Найдорожче обійдеться вам сом - понад 5 тисяч гривень. І навіть за зайвого рака рибінспекція може виписати штраф у розмірі майже три з половиною тисячі гривень. DW побувала в рейді з правоохоронцями. Дивіться, кого "спіймали":