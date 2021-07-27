 Забруднення Дніпра - загроза для нацбезпеки? (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 28.07.2021

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Економіка

Забруднення Дніпра - загроза для нацбезпеки? (відео)

Екологічні проблеми Дніпра - головної водної артерії України - вже є загрозою для національної безпеки України. Це вже не "страшилки" активістів, а реальна загроза. Що необхідно терміново зробити, аби врятувати Дніпро?

Ukraine Ufer von Kiew über den Fluss Dnipro und das Denkmal des Heiligen Wladimir

Що необхідно терміново зробити, аби врятувати головне джерело питної води в Україні?

Аномальна спека загострила екологічні проблеми Дніпра. Стан головної водної артерії України, з якої споживають воду до 80% населення, може нести загрозу для національної безпеки України. Це вже не "страшилки" активістів, а реальна перспектива. Що необхідно терміново зробити, аби врятувати головне джерело питної води в Україні? Дивіться наш сюжет: 

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Ukraine Ufer von Kiew über den Fluss Dnipro und das Denkmal des Heiligen Wladimir

Забруднення Дніпра - загроза для нацбезпеки? (відео)

Екологічні проблеми Дніпра - головної водної артерії України - вже є загрозою для національної безпеки України.  