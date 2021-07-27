Забруднення Дніпра - загроза для нацбезпеки? (відео)

Екологічні проблеми Дніпра - головної водної артерії України - вже є загрозою для національної безпеки України. Це вже не "страшилки" активістів, а реальна загроза. Що необхідно терміново зробити, аби врятувати Дніпро?
Аномальна спека загострила екологічні проблеми Дніпра. Стан головної водної артерії України, з якої споживають воду до 80% населення, може нести загрозу для національної безпеки України. Це вже не "страшилки" активістів, а реальна перспектива. Що необхідно терміново зробити, аби врятувати головне джерело питної води в Україні? Дивіться наш сюжет:
Карпати потерпають від незаконного вирубування лісів. Активіст проекту Всесвітнього фонду дикої природи в Україні "Лісова варта" Іван Платок зміг це зупинити. Як - дізнавайтеся в проекті DW #LocalHeroes.
Водний шлях Е-40 між Чорним і Балтійським морями проляже через Україну та Білорусь. Екологи непокояться, що новий транспортний проект Євросоюзу зашкодить довкіллю. Під загрозою - екосистема Прип'яті.