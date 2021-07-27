Забруднення Дніпра - загроза для нацбезпеки? (відео)

Зелений туризм в Україні: що треба знати про відпустку в селі (відео)

Відпустка на фермі чи в сільській хаті - головне подалі від шумного міста. Так званий "зелений туризм" набирає обертів в Україні. Хто і чому витрачає гроші на відпустку в селі? І чи готове саме село приймати туристів?