Чи платять німці за парковку під хатою (відео)

У Києві запровадили плату за парковку на деяких вулицях спальних районів - щонайменше 5 гривень за годину. А як це працює у Німеччині? Хто може залишати автівку під житловими будинками?
Дворічний дозвіл на паркування для жителя Берліна коштує 20 євро 40 центів. Загалом же за парковку в німецькій столиці залежно від району доведеться сплатити від 1 до 3 євро за годину. Берлін розбито на 44 парковочні зони. Паркуватися вздовж вулиць безкоштовно тут можна лише до 9 ранку. А потім до опівночі за це треба сплатити через паркомат чи онлайн або мати дозвіл на паркування. Які ще умови для парковки, дивіться тут:
Київська влада посилює боротьбу з водіями, що паркуються з порушенням ПДР. Евакуатори працюють в центрі та спальних районах. Водії скаржаться, що парковок на всіх не вистачає. Проблема лише в нестачі місць?
Якби в Україні почали виконувати новий закон про паркування, вулиці міст давно б звільнили від хаотично запаркованих машин. Чому нова система паркування досі не запрацювала у Києві?
Влада Києва не перший рік намагається навести лад з паркуванням у столиці. Окрім штрафів та евакуаторів, зарадити має автоматична система контролю за паркуванням. Однак, попри обіцянки КМДА, її запуск затримується. Чому?