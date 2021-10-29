 Чи платять німці за парковку під хатою (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 03.11.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Економіка

Чи платять німці за парковку під хатою (відео)

У Києві запровадили плату за парковку на деяких вулицях спальних районів - щонайменше 5 гривень за годину. А як це працює у Німеччині? Хто може залишати автівку під житловими будинками?

Чи платять німці за парковку в житлових районах?

Чи платять німці за парковку в житлових районах?

Дворічний дозвіл на паркування для жителя Берліна коштує 20 євро 40 центів. Загалом же за парковку в німецькій столиці залежно від району доведеться сплатити від 1 до 3 євро за годину. Берлін розбито на 44 парковочні зони. Паркуватися вздовж вулиць безкоштовно тут можна лише до 9 ранку. А потім до опівночі за це треба сплатити через паркомат чи онлайн або мати дозвіл на паркування. Які ще умови для парковки, дивіться тут:

DW.COM

Проблемне паркування: евакуатори, високі тарифи чи нові паркінги? (відео)

Київська влада посилює боротьбу з водіями, що паркуються з порушенням ПДР. Евакуатори працюють в центрі та спальних районах. Водії скаржаться, що парковок на всіх не вистачає. Проблема лише в нестачі місць?  

Паркування по-новому: де обіцяна реформа (відео)

Якби в Україні почали виконувати новий закон про паркування, вулиці міст давно б звільнили від хаотично запаркованих машин. Чому нова система паркування досі не запрацювала у Києві?  

Окрім штрафів та евакуаторів: як мерія Києва експериментує з паркуванням (відео)

Влада Києва не перший рік намагається навести лад з паркуванням у столиці. Окрім штрафів та евакуаторів, зарадити має автоматична система контролю за паркуванням. Однак, попри обіцянки КМДА, її запуск затримується. Чому?  

Також за темою

Чи платять німці за парковку в житлових районах (29.10.2021) 29.10.2021

У Києві запровадили плату за парковку авто на деяких вулицях спальних районів. Водночас системи вигіднішого паркування для місцевих жителів немає. В нагоді міг би стати досвід Німеччини. Дивіться, як паркуються німці!

Реклама

Докладно

Іракські мігранти на кордоні Білорусі й Польщі (фото 14 жовтня 2021 року)

Як мігранти з Іраку через Мінськ потрапляють до ЄС

Шлях, яким нелегалів з Іраку доставляють до Білорусі, а відтак - до Польщі та ФРН, сповнений небезпек. Розслідування DW.  

Чи платять німці за парковку в житлових районах?

Чи платять німці за парковку під хатою (відео)

У Києві запровадили плату за парковку у спальних районах - щонайменше 5 гривень за годину. А як це працює у Німеччині?  