Чи платять німці за парковку під хатою (відео)

Дворічний дозвіл на паркування для жителя Берліна коштує 20 євро 40 центів. Загалом же за парковку в німецькій столиці залежно від району доведеться сплатити від 1 до 3 євро за годину. Берлін розбито на 44 парковочні зони. Паркуватися вздовж вулиць безкоштовно тут можна лише до 9 ранку. А потім до опівночі за це треба сплатити через паркомат чи онлайн або мати дозвіл на паркування. Які ще умови для парковки, дивіться тут: