 Окрім штрафів та евакуаторів: як мерія Києва експериментує з паркуванням (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 04.05.2021

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Політика й суспільство

Окрім штрафів та евакуаторів: як мерія Києва експериментує з паркуванням (відео)

Влада Києва не перший рік намагається навести лад з паркуванням у столиці. Окрім штрафів та евакуаторів, зарадити має автоматична система контролю за паркуванням. Однак, попри обіцянки КМДА, її запуск затримується. Чому?

За підрахунками аналітиків Офісу трансформації, за парковку в Києві сплачує лише півтора відсотка водіїв

За підрахунками аналітиків "Офісу трансформації", за парковку в Києві сплачує лише півтора відсотка водіїв

За час керування містом Віталія Кличка коштом киян було встановлено чимало, так би мовити, "інноваційних" паркоматів, які нині не працюють або взагалі демонтовані. Експерти радять мерії припинити точкові експерименти з паркуванням. Кількість автівок у столиці щороку збільшується на 50 тисяч. У разі відсутності стратегічних рішень ситуація з кожним роком буде лише погіршуватись. Що відбувається з паркуванням у Києві?

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Проблемне паркування: евакуатори, високі тарифи чи нові паркінги? (відео)

Київська влада посилює боротьбу з водіями, що паркуються з порушенням ПДР. Евакуатори працюють в центрі та спальних районах. Водії скаржаться, що парковок на всіх не вистачає. Проблема лише в нестачі місць?  

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