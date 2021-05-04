Окрім штрафів та евакуаторів: як мерія Києва експериментує з паркуванням (відео)

За час керування містом Віталія Кличка коштом киян було встановлено чимало, так би мовити, "інноваційних" паркоматів, які нині не працюють або взагалі демонтовані. Експерти радять мерії припинити точкові експерименти з паркуванням. Кількість автівок у столиці щороку збільшується на 50 тисяч. У разі відсутності стратегічних рішень ситуація з кожним роком буде лише погіршуватись. Що відбувається з паркуванням у Києві?