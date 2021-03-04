Через "Північний потік-2" Польща відкликає реєстрацію двох суден

Польща відкликає реєстрацію двох суден, що ходять під прапором цієї країни, у зв'язку з тим, що обидва вони, за даними Варшави, залучені до будівництва газопроводу "Північний потік-2". Про це повідомляє в п'ятницю, 26 березня, польський телеканал tvn24.

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Відзначається, що судна Krebs Geo і Krebs Jet, про які йде мова, належать німецькому судновласнику. Однак обидва вони зареєстровані в морській палаті польського міста Гданська. За словами заступника міністра інфраструктури Польщі Гжегожа Вітковського, документи про реєстрацію судів будуть визнані недійсними у зв'язку із загрозою національній безпеці.

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Вітковський вказав, що починаючи з 26 березня судна більше не повинні з'являтися в територіальних водах Польщі, інакше країна залишає за собою право затримувати їх для перевірки. "Жодне з суден, які ходять під польським прапором, не має права порушувати економічні інтереси польської держави", - додав заступник міністра.

Коли завершиться будівництво " Північного потоку-2"

Газопровід "Північний потік-2", потужність якого становить 55 мільярдів кубометрів газу на рік, повинен забезпечувати постачання газу безпосередньо з Росії до Німеччини дном Балтійського моря.

Спочатку планувалося завершити проєкт до середини 2020 року, однак цьому завадили санкції США. У підсумку роботи з укладання труб" Північного потоку - 2 " поновилися після річної перерви в грудні 2020 року.

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Незабаром будівництво у водах ФРН знову було призупинено - цього разу через екологів, які опротестували дозвіл на проведення подальших робіт. У водах Данії будівництво відновилося лише в лютому 2021 року і, як очікується, завершиться до вересня.

Проти будівництва газопроводу, крім Польщі, активно виступають США, а також Україна і країни Балтії, які побоюються посилення впливу Росії на європейському енергетичному ринку.