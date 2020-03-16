Через коронавірус Україна втратила доступ до ринків капіталу

Команда берлінського German Economic Team вже багато років консультує український уряд у питаннях економічних реформ та забезпечення макроекономічної стабільності. Експерт групи Давід Шага (David Saha) в інтервью DW поділився своїм баченням ризиків, перед якими постала українська економіка через пандемію Covid-19.

Deutsche Welle: Як експерт, який консультує уряд України, Ви на даний момент, зокрема, вивчаєте питання можливих наслідків пандемії Covid-19 для української економіки. Які Ваші перші висновки?

Давід Шага: Очевидно, що наслідки будуть. По-перше, через обмежувальні заходи, до яких змушений був вдатися уряд. Це і припинення міжнародного авіаційного, і залізничного сполучення. До того ж, обмежено внутрішні перевезення і торгівлю. Це матиме вплив на економіку. Крім того, Україна сильно залежить від міжнародних торгівельних зв'язків та руху капіталу. Буде вплив на український експорт, буде відчуватись і вплив на доступ українських компаній та уряду до іноземного капіталу.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) до початку пандемії прогнозував українській економіці три відсотки зростання ВВП. Це, певно, вже неактуально. Але наскільки далеко від цих показників може опинитися Україна?

Це залежить передовсім від того, як довго триватимуть обмежувальні заходи. Якщо це буде недовго, то попит може бути надолужений протягом року. Якщо будуть необхідні більш тривалі заходи, це може обернутися важкими наслідками для світової економіки. Це не такий вже й нереалістичний сценарій. І Україну в такому разі це зачепить значно сильніше, ніж багато інших країн.

Експерт German Economic Team Давід Шага

Жорсткі карантинні заходи у Китаї тривали близько двох місяців, перш ніж вдалося взяти поширення вірусу більш-менш під контроль. Чи витримає українська економіка нинішні жорсткі заходи протягом двох місяців?

Більше двох місяців буде вкрай важко. Чим довше це триватиме, тим, звісно, буде важче. Все залежить від резервів капіталу окремих підприємств. В Україні підприємства мають пересічно меншу "подушку безпеки" у фінансовому плані, особливо важко буде малим підприємствам. Без підтримуючого кредитування подекуди важко буде протриматися і два місяці.

Німецький уряд вже пообіцяв бізнесу багатомільярдні кредити. Однак в українського уряду таких ресурсів немає. Як в таких умовах підтримати підприємців?

Можна спробувати подовжити кредитні лінії. Тут можна спробувати вдатися до засобів банківського регулювання. Надати кредити через Національний банк України. Ці гроші треба буде десь брати. Це дуже непросто, особливо з огляду на невизначеність щодо продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом. Питання з МВФ треба якнайшвидше вирішити. Адже доступ до зовнішніх запозичень на фінансових ринках дуже ускладнений саме через пандемію.

Чи впорається Україна взагалі із ситуацією без МВФ?

Коронавірус різко підвищив необхідність співпраці з МВФ. Але вона і дотепер була високою. Адже вигідні умови, на яких український уряд нещодавно позичав гроші на зовнішніх ринках, були можливі саме тому, що інвестори покладалися на платоспроможність України, бо уряд мав підтримку МВФ. Тепер же, в умовах пандемії, ринки капіталу для країн з перехідною економікою стали складнішими. Це яскраво демонструє ситуація з українським бондом в іноземній валюті з терміном виплати до 2028 року. Донедавна його дохідність становила 6 відсотків річних, тепер вже йдеться про 12 відсотків. Це прояв ризиків, що зростають. Прийнято вважати, що за умов дохідності понад 10 відсотків для випущених облігацій країна де-факто відрізана від міжнародного ринку капіталу. Це може стати великою проблемою для України. Той факт, що Україна одночасно з кризою навколо коронавірусу вдалася до переформатування уряду, яке критично оцінили чимало зовнішніх оглядачів, імовірно, лише підвищило ризики.

Цього року Україні доведеться повернути значні обсяги зовнішніх запозичень. А умови для виплати чергового траншу кредиту МВФ досі не виконані. Україна може впоратись без цих грошей?

Кредит МВФ - це передумова для виплати кредитів низкою інших міжнародних інститутів, які прив'язали свої умови до співпраці з Міжнародним валютним фондом. Крім того, на Фонд орієнтуються і приватні інвестори. Без кредиту МВФ буде край важко або й неможливо обслуговувати державний борг.

Неможливість повернення "Приватбанку" Ігорю Коломойському одна з неформальних умов співпраці МВФ із Києвом

Центральними умовами МВФ для подальшого кредитування України є скасування мораторію на продаж сільськогосподарських земель, а також ухвалення закону, який унеможливлював би повернення колишнім власникам банків, націоналізованих для їхнього порятунку і захисту вкладників. Чому цей закон настільки важливий для МВФ?

У розпал банківської кризи 2014-2015 років було націоналізовано низку банків, які їхні колишні власники подекуди намагаються повернути через суд. В окремих випадках підставою для повернення банків можуть бути навіть порушення формальностей в процесі націоналізації. У випадку "Приватбанку" - найбільшої з націоналізованих фінустанов - держава витратила на докапіталізацію цього де-факто банкрута 5,5 мільярдів доларів. Для МВФ це червона лінія. Банки не мають повертатися колишнім власникам, на яких лежить відповідальність за доведення їх до банкрутства. Відповідний законопроєкт перебачає, що у разі такого рішення у суді державі повертаються кошти, витрачені на докапіталізацію. Банк стає банкрутом і знову націоналізується. Це гарантує стабільність банківської системи. Ухвалення цього закону не зафіксоване як офіційна умова. Однак фактично неможливо собі уявити, що МВФ схвалить черговий кредит без ухвалення цього закону.

Лунають голоси, що в умовах пандемії МВФ піде на зустріч і пом'якшить вимоги, щоб заспокоїти ситуацію. Чи варто на це покладатися українській владі?

Треба зрозуміти, що без кредиту МВФ найбільше втрачає саме Україна. Фонд може піти назустріч у якихось питаннях з огляду на ситуацію. Зокрема, це може стосуватися обсягів кредитної програми, які до кризи були розраховані на 5,5 мільярдів доларів. Нині можна сподіватися, що МВФ буде відкритий для надання більших обсягів. Однак у питанні закону щодо націоналізованих банків, на моє переконання, на поступки розраховувати не варто.

Тим не менше, колишній власник "Приватбанку" Ігор Коломойський, вочевидь, має чималий вплив на нинішню владу, зокрема на частину парламентської фракції "Слуга народу" та інші групи у Верховній Раді. Оглядачі називають яскравою демонстрацією цього нещодавнє голосування за відставку генерального прокурора. Коломойський не приховує своїх намірів скасувати націоналізацію "Приватбанку". Чи є це загрозою для фінансової стабільності України на рівні з коронавірусом?

Без згаданого закону не буде кредиту МВФ. А без кредиту МВФ Україні буде вкрай складно пройти через цей рік. Тому таке бачення має сенс.