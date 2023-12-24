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ПолітикаУкраїна

Чехія платитиме українським біженцям за повернення додому

Дмитро Шварц
24 грудня 2023 р.

Прага надасть допомогу українським біженцям, які погодяться повернутися додому. Точну суму допомоги має визначити чеський уряд.

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Чехія готова платити біженцям з України за повернення додому
Чехія готова платити біженцям з України за повернення додомуФото: Stephan Schulz/dpa-Zentralbild/picture alliance

Чехія надаватиме фінансову допомогу українським біженцям, які вирішать повернутися додому. Про це йдеться у оновленому законі Lex Ukrajina, який у п'ятницю, 22 грудня, підписав президент Чеської Республіки Петр Павел.

Як повідомляє портал ProUkrainu, допомога не включатиме надання готівки - замість цього передбачатиметься купівля квитків, а у виняткових випадках - оплата житла перед від'їздом. Максимальний розмір виплат та допустимі витрати має визначити чеський уряд, а саму виплату надаватимуть один раз. Подати заявку на допомогу можна буде не пізніше трьох місяців з дня припинення тимчасового або міжнародного захисту.

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Крім цього, закон передбачає можливість українцям продовжити тимчасовий захист в Чехії до березня 2025 року. 

Також в законі передбачено, що з вересня 2024 року максимальний термін проживання в безоплатному гуманітарному житлі буде скорочено зі 150 до 90 днів для всіх без винятку біженців. Ті українці, в кого 1 вересня 2024 року вичерпається термін у 90 днів, мають виїхати з безоплатного житла.

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