Вибухи на складах: Чехія оголосила у розшук генерала ГРУ РФ

Андрій Авер'янов підозрюється у причетності до вибухів на військових складах у Врбетіце у 2014 році. Там зберігалися боєприпаси фірми болгарського бізнесмена Гебрева, який, ймовірно, постачав зброю в Україну.

Поліція Чехії оголосила у розшук голову військової частини 29155 Головного управління Генштабу Збройних сил Росії (ГРУ) генерала Андрія Авер'янова, якого називали одним із організаторів вибухів на складах зі зброєю німецької компанії Imex у Врбетіце у 2014 році. У базі даних на сайті поліції станом на суботу, 11 травня, вказані прикмети Авер'янова, навпроти графи "Небезпечний" стоїть позначка "Так".

Наприкінці квітня Чехія оголосила, що вважає доведеною причетність ГРУ до вибухів у Врбетіце, які стали результатом операції проти болгарського торговця зброєю Омеляна Гебрева. Відомство назвало інцидент елементом "довгострокової диверсійної операції російської військової розвідки" з метою припинення постачання зброї та боєприпасів для української армії до сепаратистських районів Донбасу.

За даними розслідувачів The Insider та Bellingcat, співробітники ГРУ здійснили диверсію на складі, де зберігалася зброя Гебрева, оскільки той був одним із головних постачальників боєприпасів для України під час активної фази конфлікту на Донбасі у 2014 році.

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Диверсійна діяльність Авер'янова

Авер'янов на момент підриву військових вкладів очолював спеціальний диверсійний підрозділ ГРУ, спілкувався з російськими шпигунами Оленою та Миколою Шапошниковими та зустрічався з ними в Лісабоні. Як писав The Insider, подружжя мало громадянство Чехії, і вони передавали ГРУ інформацію про компанію Imex, де працював Микола Шапошников.

Крім того, Шапошникови у 2014 році допомогли Авер'янову забезпечити доступ на склади у Врбетіце за підробленими документами російським шпигунам Олександру Мишкіну та Анатолію Чепізі (відомим також під прізвищами Боширов та Петров). Слідство вважає, що Мишкін та Чепіга, які служили в тій же частині, що й Авер'янов, є безпосередніми виконавцями диверсії.

Вибухи на військовому складі у Врбетіце сталися 16 жовтня та 3 грудня 2014 року. Тоді загинули два чеські громадяни і, за даними Праги, було завдано збитків у розмірі один мільярд чеських крон.