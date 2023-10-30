ЦАХАЛ ліквідував "десятки" бойовиків ХАМАСу в Cекторі Гази

Під час наземної операції на півночі Сектора Гази ізраїльські військові ліквідували "десятки" бойовиків ХАМАСу. Також Ізраїль здійснив рейд на околиці міста Газа.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) під час наземної операції на півночі Сектора Гази ліквідувала "десятки" бойовиків палестинського радикального ісламістського руху ХАМАС, який визнаний Євросоюзом, США, Ізраїлем, Німеччиною та низкою інших країн терористичною організацією. Про це у понеділок, 30 жовтня, йдеться в заяві ізраїльської армії.

"Під час зіткнень з терористами в Секторі Гази війська Армії оборони Ізраїлю знищили десятки терористів, які забарикадувалися в будівлях і тунелях і намагалися атакувати війська", - цитує військових ЦАХАЛу агенція dpa.

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Зазначається, що літак ЦАХАЛу під керівництвом сухопутних військ завдав удару по будівлі ХАМАСу, "усередині якої перебувало понад 20 бойовиків". Загалом за останні кілька днів, як стверджує ЦАХАЛ, було "завдано ударів по понад 600 терористичних цілях", "включно зі складами зброї, десятками пускових позицій протитанкових ракет, а також схованками та базами, які використовує терористична організація ХАМАС".

Ізраїль здійснив рейд на околиці міста Газа

Після авіаобстрілу в ніч на 30 жовтня, за повідомленнями очевидців, "десятки танків" ЦАХАЛу увійшли в район Аль-Сейтун на південній околиці міста Газа, перерізавши ключову дорогу з півночі на південь палестинської території, пише агенція AFP. Втім, майже через годину танки відійшли в бік кордону. Також армія Ізраїлю опубліковала відео, на якому колони ізраїльських танків і броньованих бульдозерів, що, як стверджуться, нагортають землю на окилиці Гази. На цих записах також видно, як ізраїльські снайпери займають позиції в порожніх житлових будинках.

Інформацію про рейд ЦАХАЛу в Газу підтвердило керівництво "Бригад Ізадіна аль-Касама" - військового крила ХАМАСу. Там заявили, що обстріляли протитанковими комплексами два танки ізраїльської армії, які увійшли в місто Газа. Також у ХАМАС запевняють, що ізраїльська армія намагається "створити хибний образ присутності своїх військових всередині Сектора Гази, попри опір, що заважає їм це зробити".

Раніше міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявляв про перехід до нової фази у війні проти ХАМАСу, а речник ЦАХАЛу, контр-адмірал Даніель Хагарі заявляв, що Ізраїль розширює масштаб наземних дій на території Сектора Гази.

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Нагадаємо, Ізраїль завдає авіаударів по Газі й тримає цю частину Палестинських територій в майже повній блокаді після того, як бойовики ХАМАСу під час нападу на Ізраїль 7 жовтня скоїли безпрецедентні теракти, в результаті яких в Ізраїлі загинуло 1 400 осіб. За даними палестинської сторони, унаслідок ізраїльських ударів загинули вже понад 800 осіб, зокрема 3342 дитини та підлітки. Це - найвища кількість жертв відтоді, як Ізраїль в односторонньому порядку залишив Сектор Гази у 2005 році. Дані палестинської сторони про втрати неможливо підтвердити з незалежних джерел.