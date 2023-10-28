Війна проти ХАМАСу перейшла у "нову фазу" - Ізраїль

Операція в Секторі Гази продовжиться до отримання нових наказів військам, заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант. Також Ізраїль вчергове закликав жителів Гази покинути її.

Ізраїль перейшов до нової фази у війні проти палестинського ісламістського руху ХАМАС, який визнаний Євросоюзом, США, Німеччиною та низкою інших країн терористичною організацією. Про це заявив у суботу, 28 жовтня, міністр оборони країни Йоав Галант.

"Ми вступили в нову фазу війни. Минулої ночі земля в Газі здригнулася. Ми атакували над землею і під землею", - сказав Галант у відеозаяві, натякаючи на мережу підземних тунелів, які ХАМАС побудував під Газою.

При цьому Галант додав, що операція в Секторі Гази продовжиться до отримання нових наказів військам, пише агенція AFP. "Ми й надалі будемо сильними та точними. І будемо полювати на кожного терориста", - запевнив міністр оборони.

Раніше речник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), контр-адмірал Даніель Хагарі заявляв, що Ізраїль розширює масштаби наземних дій на території Сектору Гази. За його даними, ізраїльська піхота і бронетехніка просунулися вперед і утримують позиції в Газі за підтримки артилерії й авіації. До цього ізраїльські військові повідомляли про проведення нетривалих нічних рейдів у Сектор Гази.

Ізраїль вчергове закликав жителів Гази покинути північ регіону

Водночас ЦАХАЛ вкотре закликав жителів Гази негайно евакуюватися на південь регіону у зв'язку з майбутньою ізраїльською воєнною операцією. "Це термінова воєнна рекомендація. Задля вашої безпосередньої безпеки ми закликаємо всіх жителів північної частини Сектора Гази та міста Газа тимчасово переїхати на південь", - заявив Хагарі в соцмережі X.

При цьому він наголосив, що "вікно можливості" для евакуації "скоро закриється", адже Газа перетворюється на "поле бою". Також Хагарі зауважив, що повернення до північної частини Гази стане можливим після "закінчення інтенсивних воєнних дій". Втім, він не вказав конкретних часових рамок. Про необхідність залишити північ Гази ЦАХАЛ також повідомляє у листівках, які скидають винищувачі.

За даними ізраїльських військових, на південь Сектора Гази вже перемістилися щонайменше 700 тисяч людей, пише агенція dpa. Водночас Організація Об'єднаних Націй (ООН) заявляє, що близько 1,4 мільйона жителів Гази є внутрішньо переміщеними особами. Загалом у густонаселеному районі проживає понад 2,2 мільйона осіб.

За даними палестинської сторони, внаслідок ізраїльських авіаційних ударів загинули вже понад 7700 осіб, у тому числі понад 3500 дітей. Це найвища кількість жертв з того часу, як Ізраїль в односторонньому порядку залишив Сектор Гази у 2005 році. Дані палестинської сторони про втрати неможливо підтвердити із незалежних джерел.

Дим над Газою внаслідок бомбардування армією Ізраїлю, 28 жовтня 2023 року Фото: Ohad Zwigenberg/AP Photo/picture alliance

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Обстріл Ізраїлю із Сектора Гази триває

Тим часом раніше цього ж дня продовжилися обстріли ізраїльських міст із Сектора Гази. За даними ЦАХАЛ, сирени тривоги включалися кілька разів у прибережних містах, зокрема в Тель-Авіві та Ашкелоні. За даними поліції, ракета поцілила у будівлю у місті Беер-Шева, а також під обстрілом опинилися міста Холон і Кіріат-Оно. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Як стверджує Ізраїль, загалом з 7 жовтня із Сектора Гази по Ізраїлю було випущено близько 8000 ракет, більшість із яких були збиті.

ООН попередив про "катастрофічні наслідки" наземної операції

На тлі розширення наземної операції у Газі Організація Об'єднаних Націй (ООН) попередила про "можливі катастрофічні наслідки". "Враховуючи те, як дотепер велися воєнні операції, в контексті 56-річної окупації, я б’ю тривогу щодо можливих катастрофічних наслідків широкомасштабних наземних операцій у Газі та можливості загибелі ще тисяч мирних жителів", - зазначив верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк (Volker Türk).

Також він засудив відключення інтернету та телекомунікацій у Газі і закликав ворогуючі сторони та всі інші держави, які мають вплив у регіоні, "зробити все від них залежне для деескалації цього конфлікту".

Ердоган звинуватив західні держави

Своєю чергою міністерство закордонних справ Саудівської Аравії оприлюднило заяву, в якій засудило будь-які наземні операції ізраїльських сил, пише агенція Reuters. "Королівство засуджує наземні операції, які проводить ізраїльська армія в Секторі Гази, і попереджає про небезпеку продовження цих кричущих і невиправданих порушень міжнародного права проти наших братів палестинців", - йдеться в заяві.

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Водночас президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів у Стамбулі мітинг на підтримку палестинців. Перед кількома сотнями тисяч людей він звинуватив західні держави у "різанині" палестинців в Газі. "Головним винуватцем різанини, що розгортається в Газі, є Захід", - заявив Ердоган.