Cуд у справі про катастрофу MH17: що важливо знати

На шостий рік після катастрофи над Україною літака Boeing 777 у Нідерландах 9 березня 2020 року почався кримінальний процес проти вірогідних винуватців злочину. Катастрофа сталася 17 липня 2014 року о 16.20 за місцевим часом.

У Boeing 777 "Малайзійських авіаліній", який здійснював рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпура, за даними слідства, влучила військова ракета. Не вижив жоден з 298 людей на борту лайнера.

Процес у Нідерландах, може стати одним з найбільших у світовій практиці останніх десятиліть, до нього прикуто значну міжнародну увагу. Яким буде суд, які позиції сторін і що ще слід знати - в огляді DW.

Суд у Гаазі? Так, але це не трибунал ООН, його заблокувала Росія

Хоча судовий процес провадитиме суд Гааги, не варто плутати його з Міжнародним судом ООН. Кілька країн, громадяни яких загинули в результаті трагедії, справді вимагали призначити міжнародний трибунал у справі про катастрофу MH17, але Росія скористалась правом вето в Раді безпеки ООН, щоби заблокувати цю ініціативу. Тоді влада Нідерландів запропонувала здійснити процес за власним національним законодавством. Такий вибір зробили, тому що дві третини (193) з 298 пасажирів збитого літака були громадянами Нідерландів, а також тому, що міжнародне розслідування здійснювали під проводом нідерландських поліції та прокуратури.

Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі Докази слідчих Розслідування показало, що Boeing збили ракетою серії 9М38, що використовується у зенітно-ракетному комплексі "Бук". Установку доправили з Росії й запустили з території, на той час підконтрольної бойовикам самопроголошеної "ДНР". Фрагменти ракети серії "Бук" було знайдено як під час розтину тіл членів екіпажу, так і в одному з віконних отворів кабіни літака.

Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі Унікальний номер двигуна ракети, що збила Boeing За версією Міжнародної слідчої групи, Boeing збили з російської установки "Бук", записаної на 53-тю зенітно-ракетну бригаду з Курська. Серійний номер двигуна ракети 8869032, він був виготовлений на збройному заводі у підмосковному Долгопрудному в 1986 році. Міноборони РФ стверджує, що ракета перебувала на балансі української армії.

Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі Реконструйований Boeing 17 липня 2014 року літак, що здійснював рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпуру, зазнав катастрофи у небі над Донбасом. Слідчі реконструювали носову частину збитого ліката: уламки лайнера закріпили на спеціально виготовленому каркасі, що повторив форми Boeing 777-200. Мета реконструкції - встановити перебіг катастрофи: кут, під яким ракета поцілила у лайнер, і подальше руйнування літака.

Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі Маршрут "Бука" Слідчі стверджують, що встановили маршрут ЗРК "Бук" на територію України, а також його шлях назад до РФ. За версією слідства, комплекс переміщувався з території Росії на схід України, а пізніше його повернули до РФ на білому тягачі марки Volvo. Автори Bellingcat також стверджують, що встановили точний номер російської установки "Бук", поміченої на території України - 332.

Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі На лаві підсудних має опинитися Ігор Стрєлков-Гіркін Серед офіційно оголошених обвинувачених - троє росіян, зокрема, колишній "міністр оборони" так званої "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков). Слідчі вважають, що на момент катастрофи Гіркін-Стрєлков обіймав головну військову посаду в самопроголошеній "ДНР".

Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі Хмурий: заступнк Гіркіна на момент катастрофи MH17 Другий обвинувачений - генерал-майор Сергій Дубінський (на прізвисько Хмурий), офіцер головного розвідувального управління (ГРУ) армії Росії у відставці. Звинувачення на свою адресу Дубінський відкидає, стверджуючи, що під час падіння MH17 очолював службу контррозвідки у самопроголошеній "ДНР" і не міг мати стосунок до наказу збити літак.

Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі Третій обвинувачений у причетності до падіння малайзійського Boeing Полковник ГРУ Олег Пулатов (позивний "Гюрза") був у підпорядкуванні Дубінського. Російська "Новая газета" з посиланням на слідчих стверджує, що в день атаки на MH17 Пулатов супроводжував "Бук" і в момент запуску ракети перебував поряд із установкою.

Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі Доброволець "Крот" Останній офіційний фігурант обвинувачення - громадянин України Леонід Харченко з позивним "Крот". Він - єдиний непрофесійний військовий серед обвинувачених. Слідчі вважають, що Харченко підпорядковувався Пулатову. За даними JIT, Харченко і Пулатов супроводжували установку "Бук" до району, звідки було здійснено постріл.

Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі П'ятий підозрюваний - українець Володимир Цемах Влада Нідерландів вважає п'ятим підозрюваним колишнього командира підрозділу ППО у Сніжному Володимира Цемаха. Офіційно обвинувачення йому не пред'явлено. У 2019 році Цемаха під час таємної операції затримали на території, підкотрольній самопроголошеній "ДНР", потому влада України передала його Росії в рамках обміну полоненими. Цемах повернувся до сепаратистів. Київ оголосив його у розшук.

Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі Найбільш високопоставлений фігурант - Владислав Сурков Слідство у 2019 році виклало в публічний доступ величезну кількість перехоплених телефонних розмов, які вважає важливими у контексті справи про збиття MH17. Один із тих, чиї перемови виявились перехопленими, - помічник президента РФ Владислав Сурков, як стверджують слідчі.

Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі Версії з Росії: російський "Первый канал" визнав фейк про винищувач У листопаді 2014 року російський "Первый канал" показав "сенсаційне" фото винищувача в районі MH17. Але за даними радарів, поблизу не було повітряних суден, здатних збити Boeing. Наприкінці 2019 року в інтерв'ю часопису New Yorker голова "Першого каналу" Костянтин Ернст заявив, що на російському телебаченні "припустилися помилки".

Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі Росія і надалі звинувачує Україну Міноборони Росії наполягає на тому, що жодні ЗРК "Бук" не перетинали кордон з Україною. Виробник комплексу "Бук" - російський концерн "Алмаз-Антей" - посилається на власне розслідування, за яким ракету було запущено з підконтрольною Києву точки. Президент РФ Володимир Путін заявив, що визнає висновки міжнародної слідчої групи тільки тоді, коли Росія отримає повний доступ до розслідування.

Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі Слідство у справі MH17 завершено, справу частково передано до суду За п'ять років після трагерії, влітку 2019 року, Міжнародна слідча група заявила, що розслідування добігає кінця, а матеріали буде передано до окружного суду Гааги. Влада Нідерландів вирішила, що суд у справі про катастрофу лайнера пройде не за міжнародним, а за національним законодавством. Більшість серед 298 пасажирів літака була громадянами Нідерландів.

Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі Суд у справі MH17 відбудеться неподалік аеропорту Схіпхол Кримінальний процес у справі про катастрофу Boeing здійснюватиме судова колегія окружного суду Гааги. Через значний публічний резонанс самі засідання відбудуться у судовому комплексі, розташованому неподалік аеропорту Схіпхол біля Амстердама.

Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі Суд у справі MH17: тут сидітимуть прокурор, судді й, можливо, обвинувачені Ще до початку процесу журналістам показали залу, де проходитимуть слухання суду. На всіх охочих місць не вистачить, тож вирішили організувати пряму трансляцію із зали суду - нідерландською та англійською мовами.

Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі Родичі загиблих сподіваються на справедливість Родичам загиблих виділили спеціальне місце - як у залі суду, так і за її межами, щоби вони могли спостерігати за процесом. "Я ходитиму на всі засідання суду від самого початку. Хочу знати, хто у цьому винен," - заявив в інтерв'ю DW нідерландець Піт Плуг, який очолює фонд пам'яті MH17. В авіакатастрофі він втратив брата. Автор: Михайло Бушуєв



Справу передано до суду Гааги, але слухання відбудуться не в місцевому Палаці правосуддя, а у значно просторішому юридичному комплексі, розташованому неподалік аеропорту Схіпхол поблизу Амстердама, звідки вилітав малайзійський Boeing. Слухання будуть відкритими, але всі охочі потрапити до зали судових засідань фізично не зможуть. Частково з цієї причини влада Нідерландів (як виняток) ухвалила рішення вести пряму трансляцію судового процесу. Її вестимуть голландською та англійською мовами.

Хто збив MH17: результати розслідування

Донині ніхто не взяв на себе відповідальність за катастрофу Boeing 777. Після інциденту п’ять країн - Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди та Україна - сформували спільну Міжнародну слідчу групу (JIT), яка упродовж кількох років провадила розслідування, а від 2016 року регулярно інформувала громадськість про перебіг слідства.

Експерти JIT дійшли висновку, що цивільний літак у небі над Донбасом 17 липня 2014 року збила військова ракета серії 9М38, випущена з ракетно-зенітного комплексу "Бук", а ЗРК перебував на території, підконтрольній проросійським бойовикам. Слідчі певні, що "Бук" потрапив на українську територію з 53-ї бригади ППО РФ поблизу Курська, і невдовзі після трагедії його транспортували назад через кордон на територію Росії.

"Ми маємо достатньо свідчень того, що Росія причетна до катастрофи Boeing ", - заявив улітку 2019 року провідний координатор JIT, прокурор Нідерландів Фред Вестербеке. Слідчі стверджують, що мають вагомі докази для подібних висновків: свідчення очевидців, рештки лайнера і ракети, що в нього влучила, із унікальним серійним номером, дані супутників і радарів, а також фото- і відео-зйомки того, як транспортували "Бук" до місця пострілу й назад. Крім того, слідчі оприлюднили низку перехоплень телефонних розмов між підозрюваними в причетності до катастрофи MH17. Загалом кримінальну справу викладено на майже 30 тисяч сторінках.

Головні підозрювані: Стрєлков, Хмурий, Гюрза і Крот

На лаві підсудних мають опинитися троє росіян: колишній "міністр оборони" так званої "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал-майор Сергій Дубінський (на прізвисько Хмурий), полковник Олег Пулатов (Гюрза) і громадянин України Леонід Харченко (Крот). Гіркін - тому що на той момент обіймав головну військову посаду в самопроголошеній "ДНР", Дубінський був його заступником, Пулатов - заступником Дубінського, а Харченко - підпорядковувався Дубінському.

Ігор Гіркін (Стрєлков) - серед головних підозрюваних у справі MH17

Закони Нідерландів дозволяють притягнути до відповідальності названих підозрюваних, хоча "самі вони не натискали на кнопку (пуску ракети ЗРК "Бук". - Ред.)", - зазначив голова національної поліції та один з керівників JIT Вілберт Пуліссен. Згідно з висновками слідства, Гіркін і троє інших сприяли прибуттю військової техніки з РФ і координували дії ЗРК, й таким чином, відіграли "ключову роль у вбивстві 298 людей".

Не виключено, що на початку кримінального процесу обвинувачення буде пред'явлено новим підозрюваним. Йдеться, зокрема, про військовослужбовців 53-ї бригади ППО РФ, які ймовірно керували "Буком". За даними слідства, на "українському" завданні були четверо членів екіпажу. Досі їх не назвали поіменно: станом на червень 2019 року "проти цих людей немає достатніх доказів" для пред'явлення суду, відповів тоді на питання DW Вестербеке. Крім того, слідство може офіційно обвинуватити в причетності до трагедії Володимира Цемаха, колишнього зенітника, який командував протиповітряною обороною Першої Слов'янської бригади так званої "ДНР". Його статус остаточно незрозумілий: раніше його вважали свідком у справі, але тепер Цемаха розглядають як підозрюваного, сказала депутатка Європарламенту від Нідерландів Каті Пірі з посиланням на наявний у неї лист від Міжнародної слідчої групи.

Те, що хтось із підозрюваних з'явиться на суді, вважають украй малоймовірним. Цемах і Харченко, вірогідно, мають російські паспорти. Росія не видає своїх громадян за міжнародними ордерами на арешт. Якщо вони все ж погодяться дати свідчення, то зможуть зробити це без візиту до Схіпхола - підключитися до судових слухань за допомогою відеоконференції.

З політичної точки зору цікаво, що серед інших фігурантів справи є такий чиновник високого рангу, як Владислав Сурков, лише нещодавно звільнений з посади радника президента Володимира Путіна. Суркова вважали відповідальним у Кремлі за "український напрямок". Слідчі JIT раніше оприлюднили перехоплення телефонних розмов за участі Суркова, зокрема, його розмови влітку 2014 року з тодішнім "прем'єр-мінстром" "ДНР" Олександром Бородаєм.

Як змінювалась позиція Росії щодо справи MH17

Катастрофа цивільного лайнера влітку 2014 року на території, контрольованій підтримуваними Кремлем бойовиками, призвела до низки значно жорсткіших, порівняно з "кримськими", санкцій проти Росії з боку США та Євросоюзу. Підозра в причетності РФ до катастрофи з'явилась у перші ж години після того, як бойовики заявили про "успіх", адже помилково вважали, що в результаті пуску ракети збили український військово-транспортний літак.

Під час виступу наступного дня після трагедії Володимир Путін поклав провину за те, що відбулося, на Україну. І хоча Росія завжди заперечувала причетність до трагедії MH17, позиція Кремля і його інформаційна політика змінювались упродовж минулих років.

Зокрема, у перші місяці після трагедії російські державні ЗМІ поширювали "альтернативні" версії трагедії, які пізніше виявилися безпідставними. Так, у листопаді 2014 року, російський Перший канал показав "сенсаційний" знімок винищувача неподалік MH17. Але поблизу не було повітряних суден, здатних збити Boeing, що однозначно засвідчили дані радарів. В інтерв'ю часопису The New Yorker наприкінці 2019 року глава Першого каналу Костянтин Ернст визнав "помилку".

Пізніше версію Міжнародної слідчої групи намагалося спростувати міноборони Росії - там посилалися на дослідження, проведені російським оборонним концерном "Алмаз-Антей". Російські експерти стверджують, що в рамках власного експерименту, "обстріляли" корпус літака Іл-86 ракетами з установки "Бук" і дійшли висновку, що ракета, що знищила влітку 2014 року пасажирський лайнер у небі над Донбасом, була запущена з території, підконтрольної українським військовим.

Висновки слідчих JIT Росія офіційно не визнає. Однак у лютому 2020 року стало відомо, що Кремль пропонував урядові Нідерландів судити підозрюваних у справі MH17 на території Росії - пропозиція, від якої за даними Reuters, Нідерланди відмовились.

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Катастрофа MH17: за чим ще важливо стежити

Кримінальний суд, який розпочинає роботу 9 березня в Схіпхолі, найбільший, але не єдиний юридичний процес у справі про катастрофу Boeing "Малайзійських авіаліній". Зокрема, Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) розглядає дві скарги: "Айлей та інші проти Росії" та "Енглін та інші проти Росії". Колективні позови є й від імені 380 родичів жертв катастрофи MH17. Позивачі з Німеччини, Австралії, Нідерландів, США та інших країн обвинувачують Росію у порушенні права жертв на життя, а також у тому, що російська влада зробила недостатньо для розслідування обставин злочину.

Раніше ЄСПЛ зажадав від Росії надати свої коментарі, і як з'ясувала DW, 2 січня 2020 року Росія спрямувала до суду власну позицію. Після отримання коментарів з боку позивачів суд зможе винести рішення у скаргах. Провідним адвокатом в одній зі скарг є американський адвокат Джеррі Скіннер. Він став відомим завдяки тому, що зумів домогтися компенсацій для жертв вибуху Boeing 747 над Локбері. Терміни оголошення вердикту в ЄСПЛ поки що не названо.

Також у ЄСПЛ розглядається позов проти України, поданий чотирма родинами родичів загиблих в результаті катастрофи малайзійського Boeing. Позивачі обвинувачують Київ у тому, що влада країни не зробила усе належне для захисту пасажирів, наприклад, не закрила повністю повітряний простір над територією конфлікту. Цікаво, що в день трагедії з боку української влади діяло обмеження на польоти в повітряному просторі до 8000 метрів. Як з'ясувалося пізніше, лише за кілька годин до того, як у небі над Донбасом було збито Boeing, Росія в однобічному порядку підняла обмеження до 16 кілометрів. Ця висота відповідає дальності польоту ракет ЗРК "Бук".