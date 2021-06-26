Буревій у Львові забрав життя двох людей

У результаті падіння дерева внаслідок сильного вітру в одному з парків Львова у неділю, 1 серпня, загинули дівчина та хлопець, повідомила пресслужба Львівської міської ради.
"За оперативною інформацією, під час урагану в Стрийському парку впало дерево на двох осіб. Від отриманих травм чоловік і жінка загинули на місці. Обставини події з'ясовують", - йдеться в повідомленні пресслужби, оприлюдненому ввечері 1 серпня. Зазначається, що хлопцеві було 20 років, а дівчині - 18, під час падіння дерева вони сиділи на лавці.
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Знеструмлено 529 населених пунктів
Унаслідок негоди вранці 2 серпня без електроенергії залишилися 529 населених пунктів у семи областях України, повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
"Станом на 7:00 2 серпня в результаті ускладнення погодних умов (дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 529 населених пунктів у 7 областях", - йдеться у повідомленні на сайті ДСНС.
Зокрема, без електропостачання залишилися 298 населених пунктів у Львівській області, 90 - у Закарпатській, 57 - в Івано-Франківській, 44 - в Тернопільській, 16 - в Чернівецькій, 14 - в Чернігівській та 10 - в Житомирській області.
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Торнадо у Чехії: "Це - живе пекло"
Рятувальна операція триває
На південному сході Чехії внаслідок руйнівного торнадо, що пронісся у четвер, 24 червня, загинули щонайменше кілька людей, сотні дістали травми. Вогнеборці та спеціальний рятувальний загін продовжують операцію у районі Годоніна біля чесько-словацького кордону у пошуках потенційних жертв або уцілілих.
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Торнадо у Чехії: "Це - живе пекло"
Велетенський град
На відеозаписах, викладених в інтернеті, можна бачити зруйновані будинки і автомобілі, вирвані з корінням дерева і пожежі. У регіоні також був град, розміри градин можна було порівняти з тенісними м'ячами. Екстремальні погодні умови спричинили у Годоніні руйнування зоопарку та будинку для людей похилого віку. Його мешканців розселено у міських готелях.
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Торнадо у Чехії: "Це - живе пекло"
Пошкоджена інфраструктура
У багатьох районах Чехії виникли перебої з подачею електроенергії. Повалені дерева заблокували центральну автомагістраль, що зв'язує Прагу і столицю Словаччини Братиславу. Загалом без електроенергії залишились 78 тисяч домогосподарств.
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Торнадо у Чехії: "Це - живе пекло"
"Живе пекло"
Про найбільші руйнування повідомляють з сільської місцевості. Заступник сільського голови Грушок повідомив, що торнадо "зрівняв із землею" половину населеного пункту, у сільській церкві знесло дзвіницю і дах. У місті Вальтіце постраждав бароковий палац, що входить до списку світової культурної спадщини ЮНЕСКО. "Це - живе пекло", - підсумував губернатор області Ян Ґроліх. На фото - село Нова Весь.
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Торнадо у Чехії: "Це - живе пекло"
Влада обіцяє допомогу
За оцінками, деякі будинки, постраждалі від торнадо, не підлягають ремонту та будуть знесені. Муніципальні служби наразі намагаються забезпечити постраждалих їжею та питною водою. Прем'єр Чехії Андрей Бабіш після участі в саміті ЄС був змушений залишитися в Брюсселі, оскільки посадка в Празі була занадто ризикованою. Президентка сусідньої Словаччини Зузана Чапутова висловила чехам співчуття.
Автор: Дмитро Каневський, Марія Думанська