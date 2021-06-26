Буревій у Львові забрав життя двох людей

У результаті падіння дерева внаслідок сильного вітру в одному з парків Львова у неділю, 1 серпня, загинули дівчина та хлопець, повідомила пресслужба Львівської міської ради.

"За оперативною інформацією, під час урагану в Стрийському парку впало дерево на двох осіб. Від отриманих травм чоловік і жінка загинули на місці. Обставини події з'ясовують", - йдеться в повідомленні пресслужби, оприлюдненому ввечері 1 серпня. Зазначається, що хлопцеві було 20 років, а дівчині - 18, під час падіння дерева вони сиділи на лавці.

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Знеструмлено 529 населених пунктів

Унаслідок негоди вранці 2 серпня без електроенергії залишилися 529 населених пунктів у семи областях України, повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Станом на 7:00 2 серпня в результаті ускладнення погодних умов (дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 529 населених пунктів у 7 областях", - йдеться у повідомленні на сайті ДСНС.

Зокрема, без електропостачання залишилися 298 населених пунктів у Львівській області, 90 - у Закарпатській, 57 - в Івано-Франківській, 44 - в Тернопільській, 16 - в Чернівецькій, 14 - в Чернігівській та 10 - в Житомирській області.

Дивитись відео 01:00 Поділитись Який зв'язок між потеплінням в Арктиці і катаклізмами в Україні? (11.08.2020) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3gm0C Який зв'язок між потеплінням в Арктиці і катаклізмами в Україні? (11.08.2020)