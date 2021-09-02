Буревій "Іда" забрав життя щонайменше 46 осіб у США

Унаслідок викликаних буревієм "Іда" злив на повеней на північному сході США в середу, 1 вересня, та в четвер, 2 вересня, загинули щонайменше 46 осіб, повідомило агентство AP.

У штаті Нью-Джерсі жертвами буревію стали як мінімум 23 особи, повідомив губернатор штату Філ Мерфі. У місті Нью-Йорк, за даними місцевої поліції, загинули щонайменше 13 осіб, при цьому 11 з них втопилися у підвальних квартирах.

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У Пенсильванії загинули п'ятеро осіб, зокрема, на одну людину впало дерево, а ще один чоловік втопився у власному автомобілі, намагаючись допомогти вибратися назовні дружині. У Коннектикуті поліцейський загинув, коли його службовий автомобіль накрила вода. Ще одна особа стала жертвою урагану в Меріленді.

Нагадаємо, що мер Нью-Йорка Білл де Блазіо та губернаторка штату Кеті Гокул оголосили через зливи та підтоплення надзвичайну ситуацію. У сусідньому штаті Нью-Джерсі, де внаслідок негоди загинула ще одна людина, також було оголошено надзвичайний стан.