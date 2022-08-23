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Смог над Києвом через лісові пожежі, 2020 рік Фото: picture-alliance/Pacific Press/A. Gusev
Природа й екологіяУкраїна

У Києві фіксують високий рівень забруднення повітря

Аліна Коломієць
1 год. тому

Причиною погіршення повітря у столиці є підвищення концентрації зважених часток - пилу. Радіаційний фон - у межах норми, заявили в КМДА.

https://www.dw.com/uk/brudne-povitra-u-kievi-ziteliv-prosat-mense-perebuvati-na-vulici/a-62897308

У Києві у середу, 23 серпня, спостерігається високий рівень забрудненості повітря. У Подільському, Шевченківському, Дніпровському і Дарницькому районах столиці індекс якості повітря тримається на позначці "небезпечно", повідомили на сайті Київської міської державної адміністрації (КМДА).

За даними КМДА, зафіксовано наближення до гранично допустимої концентрації зважених часток - пилу. Джерело утворення пилу розташоване за територіальними межами Києва. Підвищення концентрації відбувається за рахунок переміщення повітряними масами пилу з південно-східного напрямку. Радіаційний фон перебуває в межах норми.

Жителям столиці рекомендують закрити вікна вдома, не виходити зайвий раз на вулицю, пити багато води, а також, за наявності очищувача повітря, ввімкнути його на максимум.

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У Києві заборонено проведення масових заходів

Нагадаємо, місцева влада у Києві з 22 до 25 серпня заборонила проведення масових заходів у зв'язку з високою ймовірністю ракетних обстрілів з боку росіян. Також на цей час у столиці заборонено мирні збори, мітинги та інших заходи, повʼязані із великим скупченням людей.

Із 21 по 24 серпня Київський метрополітен працює для перевезень пасажирів з 6:00 до 21:00.

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