У Києві фіксують високий рівень забруднення повітря

Причиною погіршення повітря у столиці є підвищення концентрації зважених часток - пилу. Радіаційний фон - у межах норми, заявили в КМДА.

У Києві у середу, 23 серпня, спостерігається високий рівень забрудненості повітря. У Подільському, Шевченківському, Дніпровському і Дарницькому районах столиці індекс якості повітря тримається на позначці "небезпечно", повідомили на сайті Київської міської державної адміністрації (КМДА).

За даними КМДА, зафіксовано наближення до гранично допустимої концентрації зважених часток - пилу. Джерело утворення пилу розташоване за територіальними межами Києва. Підвищення концентрації відбувається за рахунок переміщення повітряними масами пилу з південно-східного напрямку. Радіаційний фон перебуває в межах норми.

Жителям столиці рекомендують закрити вікна вдома, не виходити зайвий раз на вулицю, пити багато води, а також, за наявності очищувача повітря, ввімкнути його на максимум.

Читайте також: Війна РФ проти України та АЕС: що каже міжнародне право

У Києві заборонено проведення масових заходів

Нагадаємо, місцева влада у Києві з 22 до 25 серпня заборонила проведення масових заходів у зв'язку з високою ймовірністю ракетних обстрілів з боку росіян. Також на цей час у столиці заборонено мирні збори, мітинги та інших заходи, повʼязані із великим скупченням людей.

Із 21 по 24 серпня Київський метрополітен працює для перевезень пасажирів з 6:00 до 21:00.

Читайте також: В Україні очікують збільшення обстрілів з боку РФ у День незалежності