British Airways призупинила прямі рейси до Китаю через коронавірус

Британська авіакомпанія British Airways у середу, 29 січня, повідомила про призупинення усіх прямих рейсів до Китаю та у зворотному напрямку у зв'язку зі спалахом захворювання на новий коронавірус в цій країні.

"Ми негайно призупинили усі рейси до та з материкового Китаю, слідуючи рекомендації міністерства закордонних справ", - йдеться у заяві авіаперевізника. У British Airways при цьому вибачилися перед клієнтами за незручності, додавши, що "безпека наших клієнтів та екіпажів є завжди нашим пріоритетом".

На сайті авіакомпанії наразі неможливо купити квитки на прямі рейси до Китаю до кінця лютого цього року.

Натомість у німецькій авіакомпанії Lufthansa повідомили у середу зранку, що усі рейси до Китаю та у зворотному напрямку відбуваються наразі згідно із графіком. "Ми дуже ретельно стежимо за ситуацією", - наголосили в компанії, цитує агенція dpa.

МАУ евакуює українців з Китаю

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" здійснить два рейси для евакуації українців з Китаю через коронавірус. Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу МАУ у середу, 29 січня.

Рейси заплановані на 30 січня та 3 лютого з китайського міста Санья. До цього туроператор Join UP! оголосив про повернення своїх туристів з острова Хайнань рейсами 29 січня та 1 лютого.

Китай намагається зупинити поширення вірусу

У Китаї тим часом влада країни вжила безпрецедентних заходів для того, щоб зупинити стрімке поширення коронавірусу. У провінції Хубей, де вперше з'явився вірус, у 18 містах заборонено рух усього громадського транспорту. З міста Ухань, столиці провінції, в якому мешкає 11 мільйонів осіб, усім мешканцям заборонено виїжджати за його межі. Також людей закликають не виходити з дому, а в центрі міста заборонений рух усього транспорту. Аналогічні заходи діють у низці сусідніх з Уханем міст.

У низці великих міст Китаю, зокрема у Пекіні і Шанхаї, призупинений в'їзд та виїзд автобусів далекого сполучення. Протягом останніх п'яти днів скасовано понад дві тисячі залізничних рейсів між китайськими провінціями. Влада Китаю також закликала своїх громадян відмовитися від закордонних поїздок, щоб не дати вірусу стрімко поширитися в інших країнах.

За останніми даними, станом на ранок середи від коронавірусу померло понад 130 осіб, а кількість захворілих становить близько шести тисяч. Утім, експерти висловлюють побоювання, що справжні цифри кількості людей, які заражені вірусом, значно перевищують офіційні і лабораторно підтверджені дані. У Німеччині дотепер виявлено чотирьох осіб, які захворіли на коронавірус з Китаю.