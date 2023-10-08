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Британська розвідка фіксує успіхи ЗСУ на Донеччині

Олена Перепадя
8 жовтня 2023 р.

Розвіддані міноборони Великобританії вказують на те, що біля Великої Новосілки поблизу Вугледару на Донеччині знизилася інтенсивність бойових дій. В цьому регіоні ЗСУ, ймовірно, відбили 125 кв. км території.

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Український військовий на Донеччині
Український військовий на ДонеччиніФото: Diego Herrera Carcedo/AA/picture alliance

Ситуація в районі села Велика Новосілка, розташованого на захід від міста Вугледар на Донеччині, за останній місяць відносно стабілізувалася, а інтенсивність бойових дій порівняно з червнем-липнем 2023 року значно знизилася, зазначають аналітики розвідки міністерства оборониВеликобританії у звіті, опублікованому у неділю, 8 жовтня, у соцмережі Х. У британській розвідці, зокрема, вважають, що за літні місяці Збройні сили України (ЗСУ), найімовірніше, звільнили на цьому напрямі щонайменше 125 квадратних кілометрів території.

У звіті зазначається, що дії українських військ у районі Великої Новосілки паралізували підрозділи 36-ї та 5-ї загальновійськових армій збройних сил РФ, що не дозволило їм посилити інші райони. Однак, незважаючи на це, російські війська на цій території, ймовірно, продовжують утримувати оборонні позиції з метою протистояти можливим майбутнім наступальним операціям ЗСУ. Аналітики міноборони Великобританії вважають малоймовірним значне скорочення чисельності російських військ у цьому регіоні впродовж наступних шести тижнів.

Читайте також: Столтенберг в Києві: ЗСУ поступово завойовують позиції

Ігнат: Росія найближчими місяцями битиме по Україні рекордною кількістю "шахедів"

Водночас речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат попередив, що у найближчі місяці - восени і взимку - війська РФ, ймовірно, використають проти України рекордну кількість "шахедів".

"Ця осінь-зима можливо буде і уже є рекордною по кількості застосування безпілотних літальних апаратів "Shahed", - наголосив Ігнат і додав, що тільки у вересні Росія запустила по Україні понад 500 безпілотників. Цю цифру він порівняв із запуском Росією "шахедів" під час опалювального сезону 2022-2023 років, тобто за шість місяців, і наголосив, що тоді проти України було використано понад 1000 безпілотників.

Ігнат зазначив, що системи української ППО під час майбутнього опалювального сезону посилюватимуть захист, зокрема, підприємств паливно-енергетичного сектора, стратегічних об'єктів та об'єктів критичної інфраструктури. Як критичну інфраструктуру Ігнат розглядає і порти та зерносховища, які зазнають потужних атак з боку Росії.

Генерал Ширрефф про можливу війну НАТО з Росією і наступ ЗСУ

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Топтема

Український військовий на Донеччині

Британська розвідка фіксує успіхи ЗСУ на Донеччині

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