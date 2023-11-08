Британія наклала санкції на золотовидобувачів у РФ

Під британські санкції потрапили, зокрема, два найбільші виробники золота в Росії: Nordgold і Highland Gold Mining. Загалом до списку санкцій внесли майже 30 юридичних і фізичних осіб.

Великобританія запровадила санкції проти 29 осіб і компаній, які працюють у золотодобувному, нафтовому та стратегічному секторах Росії. Як повідомляє британське міністерство закордонних справ у середу, 8 листопада, вони причетні до фінансування війни проти України.

Зокрема, до списку санкцій внесли двох найбільших російських виробників золота - Nordgold і зареєстровану у Британії Highland Gold Mining Ltd. Санкції торкнулися власника Nordgold Владислава Свіблова та Марини Мордашової, яка володіє 52 відсотками акцій, і генерального директора Highland Gold Mining Георгія Смирнова.

У санкційний спиcок потрапили також афінажний завод (займається очищенням золота) "Красцветмет", Уральська гірничо-металургійна компанія та Російський союз промисловців і підприємців (РСПП). Санкції наклали й на президента "Южуралзолота" Костянтина Струкова, керуючих нерухомістю Сергія і Вадима Трегубів і вісім топ-менеджерів виробника електроніки для радіолокаційних станцій - науково-виробничого підприємства "Исток".

Крім того, до санкційного списку включена "дочка" Банку Росії - Російська національна перестрахувальна компанія та очільник Росфінмоніторингу Юрій Чиханчин.

Як уточнив керівник Офісу президента (ОП) України Андрій Єрмак, під санкції потрапила і мережа Paloma Precious DMCC, що базується в Об'єднаних Арабських Еміратах. За його словами, ця мережа відповідальна за переведення в РФ доходів від золота на спонад 300 мільйонів доларів. До санкційного списку внесли і Говарда Джона Бейкера, який стоїть за Paloma Precious DMCC.

"Приємно, коли співпраця з партнерами групи Макфола-Єрмака дає результат і відображається в нових санкційних пакетах", - написав керівник ОП у Telegram.

Всі активи підсанкційних юридичних і фізичних осіб у разі виявлення у Великобританії мають бути заморожені, а в'їзд на територію країни їм забороняється.

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