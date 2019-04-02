Brexit не відкладуть, якщо в Лондоні не ухвалять угоду до 12 квітня - Юнкер

Вихід Великобританії з Європейського Союзу не буде відтермінований до 22 травня, якщо британський парламент не схвалить угоду про Brexit до 12 квітня. Про це в середу, 3 квітня, заявив у Європарламенті голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

"12 квітня - остання дата для затвердження Палатою громад угоди про Brexit. Якщо цього не буде зроблено до цієї дати, жодне подальше коротке відтермінування не буде можливим", - цитує Юнкера агенство Reuters. За словами голови Єврокомісії, вихід Сполученого Королівства з ЄС опівночі 12 квітня без угоди є дуже імовірним сценарієм. "Це не той результат, якого я хочу. Але це результат, до якого я маю підготувати Євросоюз", - сказав Юнкер.

Нагадаємо, що напередодні прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей заявила, що проситиме у Європейського Союзу більше часу для того, аби знайти спільне рішення щодо Brexit разом із опозиційною Лейбористською партією. За словами Мей, йтиметься про "коротке" відтермінування Brexit. "Ми потребуватимемо подальшого подовження статті 50, що буде якомога коротшим і яке завершиться, коли ми укладемо угоду", - зазначила прем'єрка. Вона запропонувала скласти разом із лідером опозиції план, згідно якого буде забезпечено вихід з Європейського Союзу із відповідною угодою.

Раніше ЄС погодився відкласти Brexit до 12 квітня. До цієї дати Велика Британія повинна буде надати Європейській Раді інформацію про можливі сценарії своїх подальших дій. Британські депутати вже кілька разів відхилили угоду про вихід з ЄС.